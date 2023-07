Revista Billboard reconoce álbum “Forever King” de Don Omar

A solo un mes de su lanzamiento, la producción discográfica “Forever King”, del cantante puertorriqueño William Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, se posicionó este martes como uno de los mejores álbumes de 2023 en la plataforma de la industria musical, Billboard.

“Forever King” fue seleccionado para formar parte de la lista “Best Latin Albums of 2023″ por los expertos críticos musicales de Billboard. La pieza artística fusiona ritmos clásicos del reggaetón, hasta los sonidos más tropicales.

“Si bien ‘Forever King’ tiene mucho del reggaetón que convirtió a Don Omar en un líder pionero en el género, también destaca a un artista que se arriesga con diferentes ritmos tropicales, navegando desde el reggaetón más duro en colaboraciones como ‘Flow HP’ con Residente y ‘Bandidos’ con Cosculluela, hasta el lirismo evocador en canciones como ‘Carcelero’ y ‘Sincero’. La espera valió la pena”, expone en su reseña Leila Cobo, periodista y directora de contenido de la música latina de Billboard.

“Forever King” es el primer álbum que presenta Don Omar, desde su alianza con el sello discográfico Saban Music Latin. Incluye 14 temas de los cuales ya dos han logrado la posición #1 en el “Latin Airplay Chart” de Billboard desde que el cantautor boricua comenzó a presentar diferentes canciones como preámbulo al lanzamiento oficial.

“Le agradezco a los amigos de Billboard por este reconocimiento que me motiva a seguir haciendo música que sea real mi esencia. Yo tengo que sentir lo que interpreto, por eso durante toda mi carrera he tomado riesgos y he podido conectar con mis leales seguidores por tanto tiempo. Eso va mucho más allá que estar en tendencia”, indicó el intérprete del éxito “Podemos repetirlo”.