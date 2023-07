¿Dejará las tiraeras? Residente realiza anuncio para sus fanáticos

El cantante y compositor puertorriqueño, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, realizó este martes a través de sus redes sociales un anuncio en el que dio a entender a sus fanáticos que dejará las “tiraeras” e incursionará en nuevos proyectos.

“Esta es la ruptura más dura de mi vida. Mañana te extraño, te olvido y te amo de nuevo”, escribió el artista junto a un “emoji” representativo al fuego.

En un video que dura poco más de cuatro minutos, el también productor aparece sentado en un bar tomándose un trago mientras reflexiona. A su lado, se encuentra su icónica gorra negra con la letra “[R]”.

“Siento que me he metido en muchos problemas últimamente por tu culpa. Yo creo que necesitamos un espacio. Siento que los nuestro se está volviendo repetitivo. Sacas lo peor de mi y termino peleando con todo el mundo por ti y ya yo no quiero pelear más”, dijo.

El ex integrante de la banda de rap alternativa Calle 13 sostuvo que quiere convertirse en el primer “baladista calvo” en la historia. “Perdóname, perdóname y perdóname. ¿Ves por eso es que no podemos estar junto? Yo voy a ser baladista, yo tengo un plan. Todo va a estar bien. Tu por allá y yo por acá”, agregó.

Para los seguidores del cantante, las expresiones representan el “retiro” de Residente de la “tiraera” que tiene desde hace varios años con integrantes del género urbano y, específicamente, con José Fernando Cosculluela, mejor conocido como “Cosculluela”.

Residente arrasa con Cosculluela y podcasteros en su nueva tiraera

La semana pasada y luego de varios meses sin realizar una “tiraera”, el rapero puertorriqueño publicó su nuevo tema “Bajo y batería”, donde menciona nuevamente a su contrincante Cosculluela.

En el tema acusa al exponente urbano de ser un “puerco” por su caso de violencia de género contra Jennifer Fungenzi del cual se tuvo que declarar culpable.

“Sin más interrupción, Cosculluela, aquí va tu mención para que pagues la pensión, todos los días este maleante de servilleta cierra sus ojitos y los puños aprieta, pide un deseo a los cometas de que algún día lo persiga la policía secreta”, es parte de la letra.

“Está confundido el amigo, te lee la Biblia pero le pega a su mujer por el cocote. Con su religión inventada le pega a mujeres embarazadas, la restrella contra el suelo. Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo, ya nadie te la cree, bueno, solo los que escriben Residente con c”, añade.

En el tema también menciona a podcasteros como Maiky Backstage y Benni Benny, a quienes acusa de ser “blogueros disparateros” y “cantantes frustrados”. Además, menciona al productor Revol, quien también emitió su opinión sobre la pasada “tiraera” contra Cosculluela.

En el 2022, Residente entró en una “tiraera” contra Cosculluela que había sido anticipada por años, sin embargo, no tuvo el resultado esperado por los entusiastas de las batallas liricales del género urbano.

En el pasado, Residente también le ha tirado a J Balvin, Tempo, Tek One y NK Profeta.