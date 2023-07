Aseguran que Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su relación

Luego de que el pasado mes de marzo Rosalía y Rauw Alejandro anunciaran que se iban a casar, este martes el medio estadounidense People reveló que la pareja puso fin a su relación.

Aunque la noticia no ha sido confirmada por los artistas, fuentes de la revista aseguran que ambos cantante terminaron su compromiso, a pesar del amor y respeto que se tienen.

Por los pasados tres años, la pareja se convirtió en la favorita de género urbano por mostrar su sencillez. De hecho, la última publicación de la pareja en redes sociales fue hace 14 semanas, cuando estrenó el tema “Vampiros”.

Rosalía y Rauw confirmaron su relación sentimental ante las cámaras en la ceremonia de “Los 40 Music Awards” a finales de 2021, en España.

En marzo, la compositora española recibió un anillo de compromiso al final del vídeo de la canción “Beso”, que ambos compusieron como parte del EP conjunto “RЯ”. En aquel momento, se vio a Rosalía llorando mientras mostraba su sortija.

¿Dónde se encuentra Rosalía y Rauw Alejandro?

Ayer, lunes, Rosalía compartió que se despide oficialmente de Europa luego de finalizar su “Motomami Tour”.

“Se terminó Motomami, pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todos los motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. ❤️A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”, comentó.

Entretanto, Rauw Alejandro se encuentra en Puerto Rico preparándose para su gira mundial. Durante las últimas semanas, al cantante se le ha visto en varios partidos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) apoyando al equipo de los gigantes de Carolina.

¿Shakira y Rauw Alejandro juntos en un río de Puerto Rico?

Como parte de su pasadía en Puerto Rico con motivo de su participación en los Premios Juventud, la cantante colombiana Shakira aprovechó para conocer otros rincones de la Isla.

A través de las redes sociales, usuarios han compartido un video donde se ve a la cantante junto a sus hijos en un río. Además, estaba acompañada por el exponente urbano boricua, Rauw Alejandro, quien parece haberlos llevado al lugar.

En uno de los videos se ve al intérprete de “Baby Hello”, jugando con uno de los hijos de Shakira mientras a esta se le ve al fondo.

Ambos artistas colaboraron en el tema “Te Felicito”, de Shakira que fue publicado en agosto del 2021.

Previo a su llegada, en una entrevista con Univisión, Shakira había indicado que estaba ansiosa por visitar la isla nuevamente y que Puerto Rico fue uno de los lugares clave para el despegue de su carrera.

Durante los Premios Juventud que se llevaron a cabo la semana pasada en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, la cantante colombiana recibió el reconocimiento “Agente de cambio” por su trabajo con la Fundación Pies Descalzos.

La cantautora colombiana, a través de su extensa carrera musical, ha recibido numerosos reconocimientos, tanto por su música como por su trabajo con “Fundación Pies Descalzos”.