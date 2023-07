Personalidades de los medios felicitan a Zugey Lamela y Walter Soto León

Luego de anunciar que se convertirán en padres por primera vez, los periodistas de “Telenoticias” (Telemundo) Zugey Lamela y Walter Soto León, han recibido cientos de mensajes positivos por parte de personalidades de los medios.

Tal es el caso del presentador de “Noticentro al Amanecer” (Wapa TV), José Santana, quien a través de sus redes sociales le dedicó un emotivo mensaje a los futuros padres, al tiempo que les deseó bendiciones y salud en este nueva etapa.

“Queridos Zugey y Walter: Los hijos nos ponen un lente que nos permite ver lo más precioso e importante de la vida. Es un recomenzar, unas ganas de ser mejor persona, de amar y cuidar sin condiciones. Todo se magnifica. ¡Qué ese milagro de vida tan esperado venga con salud abundante! ¡Muchas felicidades! Les queremos mucho”, compartió el comunicador, quien en agosto del año pasado le dio la bienvenida a su primogénito, Sergio.

Igualmente, la periodista Maricarmen Ortiz, que este lunes anunció su salida de Wapa TV tras cinco años laborando en la empresa, dedicó unas emotivas palabras a sus colegas.

“Dios es demasiado bueno y vale la pena esperar por sus promesas 🙏🏼. Que gran bendición para ambos. Que venga con salud”, escribió.

Asimismo, la reportera de “Telenoticias”, Dianerys Calderón, comentó: “Una oración contestada. Dios es bueno en todo tiempo. Muchas felicidades a ambos. Serán excelentes padres”.

Por su parte, Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”, les recalcó que el embarazado será “una experiencia hermosa para ambos”.

“¡Aw! ¡Qué gran bendición! Fruto de su gran amor. Dios los bendiga a los cuatro”, agregó la host de “El despelote” (La Nueva 94.7 FM).

Otras figuras que enviaron bendiciones y buenas vibras a Lamela y Soto fueron Alexandra Fuentes, Ivonne Orsini, Julio Rivera Saniel, Gil Marie López, Saudy Rivera, Norwill Fragoso, Victor Santiago, Valerie Collazo Sylvia Verónica Camacho, Jackie Fontánez, Dagmar Rivera, Ken Y, entre otros.

Zugey Lamela y Walter Soto León se convertirán en padres

Zugey Lamela y Walter Soto León anunciaron hoy, lunes, que pronto se convertirán en padres.

“¡Con el favor de Dios, pronto seremos cuatro! ¡Nuestro milagrito viene de camino y deseamos con todas nuestras fuerzas conocerlo ya pronto!”, compartió la pareja ancla de “Telenoticias” en redes sociales.

“Gracias a todos ustedes por sus buenos deseos, por sus oraciones, por las estampitas y los rosarios que nos han enviado al canal. Gracias por llevarse con ustedes nuestra intención y encomendarla en sus lugares sagrados. Gracias a los que nos han detenido en la calle para rezar, gracias por sus mensajes a través de las redes, gracias por sus consejos, en fin, ¡gracias por tanto amor! Son muchos los ángeles con los que estamos en deuda de gratitud y uno de ellos es el Dr. Amaury Llorens, que nos agarró de la mano y nunca nos soltó “, añadieron.

La pareja hizo el anuncio junto a una galería de fotos donde ya se le puede apreciar la barriguita a Lamela.

La buena noticia se da luego que el pasado noviembre el matrimonio relatara que vivió un momento difícil al perder su primer bebé.

Soto León relató que comenzó a tomar clases de piano luego de conocer la noticia de que su esposa estaba esperando un bebé. Sin embargo, posteriormente, su médico les notificó sobre la pérdida del embarazo. Para entonces, el periodista dedicó unas palabras y su presentación de piano en el Museo de Arte a todas las parejas que han pasado por el mismo proceso.

“Yo comencé con esta idea de aprender a tocar piano hace menos de un año, tal vez para las navidades del año pasado y fue porque más o menos para esa época mi esposa y yo nos enteramos de que estábamos esperando un bebé. Cuando me visualizaba en esa nueva etapa de mi vida, me imaginaba tocando piano, no sé porqué, el pensamiento recurrente era yo poderle tocar piano a mi bebé, el tema que fuera, la canción que fuera. Así que decidí matricularme, me compré un pianito digital y todo comencé a aprender. En ese proceso, en las semanas subsiguientes, nos enteramos de la triste noticia de que habíamos perdido el bebé”, expresó en aquel momento.