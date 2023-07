Estas son las últimas 5 películas de Timothée Chalamet antes de protagonizar ‘Wonka’

Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores más destacados de la generación actual de jóvenes en Hollywood.

Con su talento innato y su presencia magnética en pantalla, ha dejado una marca indeleble en la industria del cine. Desde sus primeros pasos en la actuación hasta su ascenso meteórico a la fama, Chalamet ha demostrado su habilidad para encarnar personajes complejos y cautivar a audiencias de todo el mundo.

En 2017, protagonizó dos películas aclamadas por la crítica que le valieron reconocimiento y elogios: “Call Me by Your Name” y “Lady Bird”.

“Call Me by Your Name” (2017), dirigida por Luca Guadagnino, fue el papel que catapultó a Chalamet a la fama internacional. Interpretando a Elio Perlman, un joven sensible que descubre el amor durante un verano en Italia, Chalamet capturó la inocencia y la pasión del personaje de una manera conmovedora. Su actuación le valió una nominación al premio de la Academia, convirtiéndose en uno de los actores más jóvenes en recibir esta distinción.

En “Lady Bird” (2017), dirigida por Greta Gerwig, Chalamet interpretó a Kyle Scheible, un estudiante desafiante y bohemio. Aunque su aparición en la película es breve, dejó una impresión duradera con su entrega natural y su habilidad para dar vida a un personaje complejo en tan poco tiempo en pantalla.

A continuación cinco películas del actor que puedes ver este fin de semana.

Películas de Timothée Chalamet

“Call Me by Your Name” (2017) - Netflix

Esta película se ha convertido en un clásico moderno del cine romántico. La actuación de Chalamet como Elio Perlman es emotiva y profundamente conmovedora, mostrando su talento y química en pantalla con el coprotagonista Armie Hammer.

“Little Women” (2019) - Starz

En esta adaptación de la novela clásica de Louisa May Alcott, Chalamet interpreta a Theodore “Laurie” Laurence. Su actuación captura la complejidad y la vulnerabilidad del personaje, y su química con Saoirse Ronan es palpable.

“Beautiful Boy” (2018) - Amazon Prime Video

Basada en las memorias de David Sheff, esta película narra la lucha de un padre por ayudar a su hijo adicto a las drogas. Chalamet ofrece una actuación desgarradora y auténtica, retratando los altibajos emocionales del personaje con maestría.

“The King” (2019) - Netflix

En este drama histórico, Chalamet interpreta a Enrique V de Inglaterra. Su interpretación del monarca muestra su madurez como actor y su habilidad para llevar a la pantalla personajes históricos complejos.

“Dune” (2021) - HBO Max

En esta adaptación de la aclamada novela de ciencia ficción de Frank Herbert, Chalamet protagoniza como Paul Atreides. Su actuación en esta epopeya espacial es poderosa y magnética, mostrando una vez más su rango actoral y su capacidad para liderar una película de gran envergadura.