Travis Scott lanzará tema musical con Bad Bunny y The Weeknd

Bad Bunny, Travis Scott y The Weeknd

El rapero estadounidense Jacques Berman Webster II, conocido bajo el nombre artístico de Travis Scott, anunció este miércoles que lanzará un nuevo tema musical junto al exponente urbano Bad Bunnyh y el cantante The Weeknd.

Scott compartió en redes sociales la portada del tema (una sola paleta roja) y subtituló la publicación con tres emojis de paleta. Según publicó Bad Bunny en redes sociales, la canción estrenará mañana por la noche en todas las plataformas digitales.

El rapero estadounidense se está preparando para lanzar “Utopia”, su primer álbum de estudio en casi cinco años. El proyecto sirve como continuación de Astroworld, el tercer álbum de estudio de Scott, que debutó en la cima del Billboard 200 y generó varios éxitos de Billboard Hot 100.

Bad Bunny

Captan a Bad Bunny cenando junto a Kendall Jenner en Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue captado en un video junto a la modelo estadounidense Kendall Jenner en Puerto Rico.

Según el video que compartió una cibernauta, la presunta pareja fue vista ayer, viernes, cenando en el restaurante asiático Yoko en la Calle Loíza, en Santurce.

Durante una entrevista para la revista Rolling Stone, el exponente urbano habló sobre su relación con Kendall Jenner.

“Sé que algo va a salir. Sé que [la gente] va a decir algo. La gente sabe todo sobre mí, entonces, ¿qué me queda por proteger? Mi vida privada, mi vida personal. Esa es la única respuesta. Al final, lo único que tengo es mi privacidad”, dijo. “Estamos en el peor momento, el peor momento para la privacidad de los demás humanos, no solo de los artistas, sino de los seres humanos. Hoy en día, nadie respeta la privacidad o la vida de nadie. Puede haber alguien en la fila, no sé, con pantalones raros o algo así, y alguien los está filmando”, añadió.

Marena Sofía revela cómo está Gabriela Berlingeri tras separación de Bad Bunny

La influencer Marena Sofía conocida especialmente en TikTok donde comparte sus historias cómicas y de superación soltó una pista sobre cómo se encuentra su mejor amiga Gabriela Berlingeri quien es la expareja del exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

Luego de hablar sobre su trabajo como influencer y vendedora de piezas de ropa, Marena Sofía, fue cuestionada por la animadora Alexandra Fuentes sobre cómo se encuentra su amiga Gabriela tras separarse de Bad Bunny.

“Ella está súper bien, ayer subió un video jugando tennis, ella juega súper bien. Yo le dije, nena ponte a jugar más”, expresó Marena Sofía. Además indicó que Berlingeri continúa con el negocio de venta de prendas y su marca Diciembre 29.