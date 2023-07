¿Qué le regaló? Tekashi 6ix9ine también ha llenado de lujos a su madre

Pandillas, drogas y cárcel, Tekashi 6ix9ine parece estar dispuesto a reivindicar su camino, a convertirse en una mejor persona y ayudar a quienes más lo necesitan, demostrándolo a través de actos caritativos, que lo catalogan como ‘el rapero que regala dinero’ y ofreciendo comida a los indigentes.

Sin duda el pasado de Daniel Hernández, el joven de 27 años, que al día de hoy posee una fortuna ‘difícil de rastrear’, ayuda a todos los que puede, y pone la cara por las personas que quiere, entre ellas, Yailin la Más Viral, a quien defendió luego de que Anuel AA publicara sin su permiso, fotos de su hija Cattleya, acusándolo de un irresponsable y apodándolo ‘rata’.

Yailin 'La Más Viral' y Tekashi Instagram: @6ix9ine y yailinlamasviralreal (Instagram: @6ix9ine y yailinlamasviralreal)

Pero esto no es todo, pues el cantante de ‘GOOBA’ ha sorprendido a Yailin la Más Viral con un Rolex Presidential de aproximadamente 100 mil dólares, un lujoso automóvil Rolls-Royce de casi medio millón de dólares, 21 fajos de billetes alusivos a la edad que cumplió el 4 de julio, y un brillante collar con enormes letras con diamantes.

Fue gracias a estos regalos que la pareja comenzó a viralizarse y luego de su colaboración en el tema ‘Pa Ti’, se rumoraba que entre ambos había algo más que una amistad, lo que quizá podría confirmarse o desmentirse durante su presentación en los Premios Juventud 2023.

Tekashi 6ix9ine y los lujosos regalos que ha dado a su mamá

Tekashi no escatima a la hora de dar obsequios. Entre fajos de billetes, lujosos bolsos, relojes y una gran colección de automóviles, Daniel Hernández, comparte parte de la fortuna que ha logrado acumular a sus 27 años, que si bien se mantiene como un misterio, se estima que ronde los 11 millones de dólares, entre negocios, regalías por sus canciones, y su canal de Youtube.

Tekashi Instagram: @6ix9ine (Instagram: @6ix9ine)

No solo ha sido Yailin la que ha disfrutado de las mieles de Tekashi, pues sin duda alguna, su historia comenzó con una figura principal, su madre, doña Natividad Pérez-Hernández, de origen mexicano, a quien no se ha cansado de ayudar desde que era muy joven cuando tuvo que trabajar como repartidor y al mismo tiempo, vender droga para poder ayudar en los gastos de su hogar, luego de que fuera abandonado por su padre, que no conoció sino hasta los 9 años.

100 mil dólares en efectivo

El primer video que se viralizó de 6ix9ine regalando dinero a su madre, fue cuando la sorprendió durante su cumpleaños con un pastel y una bengala, hasta ahí el gesto ya era lo suficientemente tierno de Tekashi para Natividad, quien es originaria de Atlixco, Puebla, pero la sorpresa llegó cuando comenzó a sacar varios fajos de billetes sobre la mesa, juntando una cantidad de aproximadamente 100 mil dólares.

Natividad Pérez-Hernández mamá de Tekashi Instagram: @6ix9ine (Instagram: @6ix9ine)

Un Lamborghini

La navidad de 2022, Tekashi sorprendió a su madre con un increíble automóvil Lamborghini Urus, valuado en poco más de 300 mil dólares, además presumió varios fajos de billetes que vendrían incluidos en el regalo del rapero a Natividad Pérez-Hernández. El rapero explicó el deseo que tenía su madre por conducir un auto: “Por cierto, mi mamá es una inmigrante, tiene 60 años y no sabe conducir, pero quería tanto un auto”.