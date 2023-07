Tekashi y Yailín “La más viral” llegan a Puerto Rico

La cantante dominicana Yailin “La Más Viral” y el rapero Tekashi 6ix9ine llegaron este miércoles a la isla para cantar su tema más reciente en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

A su llegada a la isla, el rapero sorprendió a Yailin con otro lujoso regalo. En esta ocasión, Tekashi le obsequió a la cantante una cadena en diamantes con su nombre.

Según el rapero, le obsequió la cadena para que la utilice en durante la presentación que realizarán mañana en los Premios Juventud de Univisión. En la ceremonia ambos cantarán el tema “Pa’ Ti”.

En entrevista con “La Comay” (TeleOnce), el rapero aseguró que participará del evento de música y que no teme por su seguridad, a pesar de que en los pasados días varios medios de comunicación reportaron que las autoridades le habían recomendado que no viniera a Puerto Rico.

Cabe mencionar que el Negociado de la Policía de Puerto Rico informó que no ha recibido querellas por supuestas amenazas contra Tekashi.

Fue el teniente coronel Pedro Sánchez quien indicó al programa Lo Sé Todo, que por el momento las autoridades no han recibido querellas formales sobre amenazas al exponente urbano y que no le han indicado a este que no viaje a Puerto Rico para su presentación en los Premios Juventud que se llevarán a cabo este jueves en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“La información que nosotros advenimos en conocimiento en una reunión que se llevó a cabo es que se alegaba sobre unas amenazas, pero la Policía de Puerto Rico, en este momento no tiene evidencia sobre ese asunto y se dejó a discreción de los organizadores si esa persona podía o no visitar era una prerrogativa de ellos”, expresó Sánchez.

El portavoz de la Policía dijo que para este tipo de eventos la seguridad está a cargo de la empresa que lleva a cabo el espectáculo y que a nivel local se sirve de apoyo.

“En este tipo de eventos los organizadores tienen la responsabilidad de contratar seguridad privada porque así se le requiere el lugar donde se va a llevar a cabo, nosotros vamos a estar como siempre hemos estado disponibles para atender cualquier situación”, indicó.

Del mismo modo, reiteró que hasta el momento no se han realizado querellas formales sobre amenazas al rapero.

“Ninguna querella formalmente, no tenemos ninguna querella formal donde nos indiquen que se está amenazando o se está atentando contra la vida de esta persona”, expreso´.

En el 2019, Hernández fue condenado a dos años de prisión por violación a la Ley de Armas y sustancias controladas en los Estados Unidos.

El exponente urbano se estará presentando en el espectáculo de Univisión junto a la artista Yailin “La Más Viral”. Ambos han generado controversia por su enemistad con el boricua Anuel AA.