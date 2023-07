Lili Estefan se ausentó de ‘El Gordo y La Flaca’ por tener la cara deformada

La modelo y presentadora Lili Estefan se ausentó la semana pasada del programa ‘El Gordo y la Flaca’ que conduce Raúl Molina y el cual es transmitido por Univisión. Solo se sabía que estaba enferma, pero se desconocía qué era lo que tenía hasta que ella misma reveló lo que padece.

Durante su ausencia, Molina se limitó a decir que estaba enferma en su casa, pero no fue sino este lunes cuando la presentadora cubana sorprendió a todos apareciendo en el programa y explicando qué es lo que le pasó.

Contó que no podía ni salir de su casa porque tenía la cara deformada debido a una alergia.

“Rauli yo sé que todos están esperando que yo dé una explicación. Mira, yo lo único que voy a decir es que todo el mundo me pregunta qué es lo último que yo hice antes de que se me deformara la cara por la alergia que acabo de pasar… Lo último que yo hice el viernes fue ir a cenar a tu casa”, dijo Lili Estefan bromeando con Molina, reseñó People.

Relató que cuando se despertó el pasado sábado 8 de julio, su rostro estaba deformado. La alergia le produce sarpullido en todo su cutis. “La semana pasada yo no pude ir a ningún lado”, expuso.

Dermatitis

Detalló que le diagnosticaron una dermatitis por contacto. Es alérgica a químicos que creen pueden estar en su maquillaje o pintura de uñas.

“Es una dermatitis por contacto, estoy alérgica a ciertos químicos que pensamos pueden estar en maquillaje, en la pintura de uñas… Me hicieron el examen de los parches, toda mi espalda llena con 10 parches con 82 químicos y dio que soy alérgica a cinco químicos”, explicó.

Precisó que de esos cinco químicos a los cuales es alérgica, uno está en la pintura de uñas, por lo que no puede pintarlas.

“No me puedo pintar las uñas. Me fui entonces y me compré maquillaje que no tiene químicos”, manifestó, según el citado medio.

Especificó que esos cinco químicos tienen derivados y que estos derivados pueden estar en cualquier lugar, por lo que ahora, debe ser muy precavida al momento de comprar cualquier producto que se vaya a aplicar.