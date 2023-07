“Vete a ver si encuentras a alguien como yo”: Tekashi le hace otro costoso regalo a Yailín

Los controversiales exponentes urbano Yailin “La Más Viral” Y Tekashi 6ix9ine continúan dando de qué hablar luego de que este último le hiciera otro costoso regalo a la expareja de Anuel AA.

Esta vez el rapero publicó un video donde se puede ver a Yailín bajándose de un avión privado en la ciudad de Miami. Posteriormente, el artista la lleva hacia donde se encuentra una lujosa guagua Rolls-Royce.

“Vete y a ver si te encuentras alguien como yo jaja relajo Feliz Cumpleaños @yailinlamasviralreal esto sigue! Te falta otro mañana Bienvenido a MIAMI bby @neeltpt thanks bruh for finding me the rat so short notice”, escribió.

Posteriormente, en el día de hoy el exponente urbano publicó otro día donde se le ve junto a la dominicana y aseguran que esta firmó un contrato millonario con una marca dedicada a la venta de vaporizadores. Además, según el exponente urbano el dueño de la marca también le regaló un vehículo Bentley.

Yailin “La más viral” y Tekashi se presentarán en el Choliseo

Luego de todo el revuelo que han formado en las redes sociales por la controversia con el exponente urbano Anuel AA, su expareja Yailin “La Más Viral” y Tekashi 6ix9ine vendrán a la isla para cantar su tema más reciente en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Ambos artistas llegarán a la isla por primera vez para formar parte de los Premios Juventud de Univisión que se llevará a cabo el jueves 20 de julio a las 7:00pm. En la ceremonia ambos cantarán en tema “Pa’ Ti”.

La semana pasada los artistas estuvieron envueltos en una controversia en las redes sociales luego de que Yailin acusara a Anuel de supuestamente haberla golpeado mientras esta se encontraba embarazada de la hija que ambos tienen en común.

Este año la premiación pone la inclusión en primera fila invitando a las estrellas y al público a venir tal y como son con el lema “Exprésate a tu Manera”. La ceremonia será precedida por la dinámica alfombra y programa de antesala “Noche de estrellas” que será conducido por Borja Voces, Danilo Carrera, Ela Velden, Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, José Figueroa y Yayis Villareal.