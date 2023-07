Premios Emmy 2023: Conoce a los nominados en la categoría ‘Mejor Actor de Serie Drama’

Desde su primera entrega en 1949, los premios Emmy se han convertido en un reconocimiento emblemático para programas de televisión excepcionales, actores destacados y talentosos equipos de producción. Ahora, con la edición 75 en el horizonte, se ha revelado la lista completa de nominados, y no es sorpresa que las producciones de servicios de streaming sean protagonistas.

Gigantes como HBO Max, Netflix, Apple TV o Disney+ han dejado, nuevamente, su huella en la industria del entretenimiento y sus producciones son las grandes favoritas en esta edición de los premios.

Una de las categorías que mayor debate genera es la de Mejor Actor en Serie de Drama, que tiene a ‘Succession’ como gran protagonista al incluir hasta tres actores dentro de los nominados.

A continuación conoce la lista de nominados.

Nominados a Mejor Actor en Serie Drama

Jeff Bridges (The Old Man)

El legendario actor demostró en esta serie de Hulu que las historias de acción no tiene limitantes con la edad.

Brian Cox (Succession)

El reconocido actor británico se despidió por todo lo alto con su actuación como Roy Logan. A pesar de haber aparecido en tres episodios, el legado del actor perdura en el resto de los episodios de la exitosa serie de HBO.

Kieran Culkin (Succession)

Para muchos, el gran protagonista de ‘Succession’ en esta última temporada, fue Kieran Culkin con su personaje de Roman Roy, al tener todo un desarrollo completo de su personaje que se despide tras cuatro exitosas temporadas donde se desplegó un gran repertorio actoral.

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Odenkirk se perfila como uno de los máximos favoritos al personificar al querido y odiado abogado, Saul Goodman, en la última temporada de la serie Better Call Saul.

Pedro Pascal (The Last of Us)

El actor se convierte en el representante de Chile en esta nominación, al convertirse en uno de los pocos actores latinos en alcanzar cierto reconocimiento por trabajar en Estados Unidos. Su actuación en la primera temporada de The Last Of Us fue alabada por la crítica.

Jeremy Strong (Succession)

Strong tuvo la temporada con mayor exigencia actoral, luego de que su personaje, Kendall Roy, tuviera en sus manos la capacidad de manejar el imperio trabajado por su padre, Logan Roy. También es uno de los favoritos a llevarse el máximo galardón esa noche.