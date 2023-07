Estas son las tres películas recién llegadas al cine que no te puedes perder

Estas son las tres películas recién estrenadas que no te puedes perder (Archivo)

Cada semana, los cines se llenan de historias cautivadoras, aventuras épicas, comedias hilarantes y dramas conmovedores que nos transportan a mundos imaginarios y nos conectan con emociones genuinas.

Desde las esperadas secuelas hasta emocionantes películas originales, la carteler ofrece una variada selección de películas que prometen entretener, emocionar y dejar una huella en nuestras mentes y corazones.

Aquí compartimos las películas recién estrenadas y por estrenarse que, sin duda, brindarán inolvidables momentos de entretenimiento y reflexión.

Películas recién estrenadas que puedes encontrar en el cine

Misión Imposible: Sentencia Mortal, Parte 1

“Ethan Hunt y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: Localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan”, reseñó el portal Film Affinity.

Indiana Jones y El dial del destino

En la película “Indiana Jones y el Dial del Destino”, la historia nos lleva a 1969, donde Indiana Jones, después de una exitosa carrera como profesor de arqueología en el Hunter College de Nueva York, se encuentra listo para retirarse y llevar una vida tranquila en su modesto departamento.

Sin embargo, su rutina se ve interrumpida cuando su ahijada Helena Shaw aparece de manera sorpresiva. Helena está en busca de un raro artefacto que su padre encomendó a Indy hace años: el legendario Dial de Arquímedes, un dispositivo que se cree tiene el poder de localizar anomalías en el tiempo.

A pesar de que Helena es una hábil estafadora, logra robar el Dial y escapa del país para venderlo al mejor postor. Sin más opciones disponibles, Indiana Jones decide perseguirla, y así, saca el polvo de su sombrero de fieltro y se pone su icónica chaqueta de cuero para embarcarse en una última y emocionante aventura.

Devoradora de almas

“Un grupo de expertos en redes sociales son contratados para ayudar a prosperar a una antigua empresa familiar. Pero pronto se encuentran atrapados en una pequeña isla de un lago en la que se dice que vive una antigua bruja”, es la sinopsis que compartió Cinépolis sobre esta cinta, dirigida por Johannes Persson.

Por estrenarse

Barbie

Barbie, interpretada por Margot Robbie, lleva una vida aparentemente perfecta en el asombroso mundo de Barbieland. Allí, cada día es una fiesta llena de música, color y diversión, y todo parece un cuento de hadas. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Barbie se hace preguntas incómodas que desafían la realidad de su idílico entorno.

Un día, mientras reflexiona sobre su identidad, Barbie se da cuenta de algo sorprendente: tiene la habilidad de apoyar los talones en el suelo y tener los pies planos, algo que contrasta con la realidad de las demás Barbies. Esta revelación despierta en ella un deseo inquebrantable de descubrir cómo es el mundo real más allá de Barbieland. Y aquí es donde arranca la película.

Decidida a explorar una realidad más auténtica, Barbie se calza unos zapatos sin tacones y emprende un emocionante viaje hacia el mundo humano. Su fiel compañero, Ken (interpretado por Ryan Gosling), la acompaña en esta travesía, y juntos se embarcan en una aventura llena de descubrimientos y experiencias inolvidables.

Oppenheimer

La película “Oppenheimer” es un impactante retrato de la vida del físico J. Robert Oppenheimer y su papel crucial como líder en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en el aclamado libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin J. Sherwin, la película destaca el brillante intelecto y la compleja naturaleza de Oppenheimer.