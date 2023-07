Jay Fonseca protagoniza tremendo “blooper” en vivo

El abogado y analista político Jay Fonseca vivió en en la tarde de hoy, lunes, un gracioso momento durante su programa de televisión “Los datos son los datos” por WAPA TV.

El momento ocurrió cuando iba a entrevistar al licenciado Kenneth Rivera Robles.

Según compartió Fonseca, se encontraba trabajando en su computadora cuando le indicaron que el programa iba al aire. Fonseca intentó acomodar su computadora en una mesa que tenía a su lado, pero terminó tumbando el tope de cristal de esta y un jarrón de decoración.

“El bloopelllllllll. Estaba editando algo y ya iba al aire y oops… Gracias Kenneth por el rescate!!!”, publicó en sus redes sociales junto al video del graciosos momento.

“No tienen idea del daño que hacen”: Jay Fonseca se desahoga tras recibir burlas en las redes sociales

El analista político Jay Fonseca se descargó en sus redes sociales contra varias personas que se han burlado de su figura y de su proceso para perder peso.

Fonseca escribió un largo mensaje en su Instagram donde describe las opciones a las que tuvo que recurrir para perder peso, entre estos, medicamentos que le recetaron profesionales de la salud para vencer, lo que él mismo describe como un “vicio”.

“¿SABRÁN EL DAÑO QUE HACEN? ¿LES IMPORTA? - Sí, soy figura pública… y me debería acostumbrar a las burlas y me dicen: “uno no debe ponerse en una posición vulnerable”, pero quien diga q no le importa el qué dirán habla 💩. Recientemente, luego de subir esta foto, un grupo de intelectuales empezó a decirme “el ex gordo” o han cogido mis fotos y alegan que es gracias a una sobre dosis de medicamentos y lo nuevo es q me meto esteroides. Es falso, pero a esos intelectuales no tienen idea del daño q hacen, no solo a mi, sino a toda la gente q lucha con esta enfermedad y por burlas como esas no usan las herramientas disponibles y siguen como yo posponiendo su vida. Mi endocrinóloga me había dicho años antes para comenzar el proceso de ayudarme y le dije que no, precisamente pq en mi mente “con dieta y ejercicios yo puedo.” Hice dietas, crossfit, trainers, gimnasios, boté dinero, boté vida y rebajaba 20-40-60 libras y volvía a subirlas. Me fui a hacer la consulta de la bariátrica. La endocrinóloga me dijo q antes de hacerlo, le diera una última oportunidad con medicamentos. Algunos, en vez de celebrar q existen herramientas pa salir del vicio, menosprecian logros e intentan hacerte ver cómo q tienes una ventaja indebida. Luego de hablar abiertamente de mis complejos, todavía sabiendo que esto es una 💩, un infierno, se burlan y se mofan de que, “ahora te ves así pq te metes esteroides”. Lo que quieren es empeñecer al otro para sentirse grandes pq escriben como “intelectuales” con complejo de inferioridad. Voy a crear un grupo pronto para hablar de estas cosas y mostrarles los logros, los retos y todas las estrategias que he aprendido. Algunos hemos intentado todo, y cuando por fin algo funciona, vivimos en miedo del fracaso y honestamente, al ver los screenshots q me enviaron y los dms de gente preguntándome si es cierto q uso esteorides, uno piensa que hay gente yendo al casino de Fahad para apostar a que uno vuelve fracase. Escribo esto aunque sé que lo van a usar para decir que me hago la “vístima”. Decimos q no nos importa lo q dicen los otros, pero eso es 💩. Importa, duele, frustra que se burlen de tu cuerpo. Hacen daño y si tienen conciencia, dejarán de hacerlo (sic.)”, escribió Fonseca.

El analista político se refiere a unos tuits que recibió por parte de usuarios en las redes sociales quienes se burlaban de las publicaciones de él y de Jorge Pabón “Molusco”. Ambas figuras han mostrado en múltiples ocasiones el proceso que tuvieron que pasar para perder peso.

En su mensaje adelantó que pronto creará un grupo para compartir la experiencia vivida en el proceso.