Fanáticos esperan reacción de Feid por fotos de Karol G con vestido transparente

La cantante colombiana, Karol G, compartió en sus redes sociales unas fotografías que han causado revuelo en los fanáticos, ya que se muestra con un vestido transparente caminando por la ciudad de París, Francia. Esto ha llevado a sus seguidores comentar que están esperando que su actual pareja, el artista colombiano, Feid, comente sobre las mismas.

En su plataforma de Instagram le han comentado “Linda Karol G, pero a esta publicación ¿le falta algo? Feid”; “Feid falta su comentario, verdad Karol G”; “Aquí esperando el comentario de Feid”; “El Feid anda súper pendiente de la Bichota”; ¿Dónde está Feid?; “Yo esperando el comentario de Ferxxo”; “El Feid anda activo con los likes, jajaja”, y “Esperando que Feid le respondaaaaaa lo hermosa que es”.

Karol G lució un vestido blanco con detalles transparentes que dibujan su silueta. Como parte de la descripción de la publicación colocó una paloma blanca.

En estos últimos meses ha recibido la atención de la fanaticada por mostrar abiertamente su relación con el colombiano y por lanzar recientemente el tema “S91″. Además, la cantante ha recibido acercamientos de su ex-pareja, Anuel AA que no para de ser revuelta en las redes sociales.

Karol G le deja un candente comentario a Feid en sus fotos

El pasado jueves la cantante colombiana, Karol G causó revuelo también entre sus fanáticos al dejarle un candente comentario a Feid en unas fotos que subió a su cuenta de Instagram.

“Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan mor 💚”, comentó Karol G.

En solo unas horas, el comentario ha conseguido más de 226 mil likes y más de 6 mil respuestas.

La pareja confirmó su relación el pasado mes de junio cuando llegaron agarrados de mano a una presentación del colombiano en Miami.

Fotos: Karol G se apodera de la alfombra rosa de Barbie

Como parte de la banda sonora de la nueva película de “Barbie”, la cantante Karol G estuvo presente en la premier que se llevó a cabo este fin de semana en Los Ángeles y deslumbró con su vestido rosa.

La colombiana asistió al evento y presentó el tema “Watati” de la película que ya tiene 2 millones de reproducciones en YouTube.

Karol G utilizó un vestido al estilo Barbie con una falda rosa, estampados en blanco, tierra y rosa pálido. Al igual que su vestido estaba repleto de delicados cristales, muy parecido a los que utilizaba la popular muñeca.

Como parte de la promoción de la nueva producción cinematográfica, en Instagram, se dio a conocer el soundtrack oficial de la historia, donde se ven nombres importante de la industria musical.

Entre los artistas se encuentra: Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, Fifty Fifty, Gaybe, Haim, Ice Spice, Kali, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Pink Pantheress, Ryan Gosling, Tame Impala, The Kid baroi y la colombiana Karol G.

De acuerdo con lo que informó la revista Rolling Stone en su perfil oficial de Instagram, Mark Ronson, colaborador de Dua Lipa y Miley Cyrus, será el productor ejecutivo del disco que se publicará el 21 de julio.

“La noticia del álbum de Barbie no llegó sola, pues también se conoció el tráiler oficial. Esta vez, mientras suena ‘Dance the Night’ de fondo, la Barbie de Margot Robbie empieza a cuestionarse si Barbieland es de verdad el mundo perfecto luego de que comiencen a ocurrirle extraños sucesos: ya no puede flotar, el agua de su ducha sale fría y lo peor, ¡sus talones tocan el suelo!”, revela el medio estadounidense.