“No vas a sacar esa canción”, le dijeron a Shakira sobre el tema con Bizarrap

Shakira reveló que su equipo de trabajo le dijo que no sacara la canción Music Sessions #53, la cual lanzó con Bizarrap. Como muchos saben, la letra de esta pieza musical está cargada de indirectas a su ex Gerard Piqué y a la actual pareja de él, Clara Chía. Lo fuerte de la letra motivó a quienes estaban a su alrededor a rechazar que la lanzara. Sin embargo la cantante colombiana es firme en su libertad de expresión y no cedió a guardarla, algo que le permitió lograr récord con este tema que se ha convertido en bandera de muchas mujeres.

“Mucha gente alrededor mío y mi equipo me decían: ‘No, no vas a sacar esa canción Shakira’”, confesó Shakira en entrevista al programa Primer Impacto de Univisión.

Contó que le pidieron que hiciera cambios al tema, pero ella se opuso. “Pero, en qué estás pensando”, le dijeron. La artista relató que “yo dije no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que expresarme… Es que no tengo otra manera de hacerlo. Y esa libertad de expresión no es negociable”.

Claramente, la decisión de Shakira no falló. Su defensa de expresarse como ella quería la hizo destacar con Bizarrap con el tema más escuchado en las plataformas digitales.

“No pensé que iba a ser tan emblemática”, resaltó la colombiana.

Sobre Music Sessions, el productor Bizarrap expresó antes en el programa ‘El Hormiguero’ que “siempre que un artista quiera hablar de lo que quiera, yo se lo permito. Las canciones son un espacio para hablar de lo que se quiera, y si quieren hacer un tema diciendo lo que sienten yo nunca lo censuraría”.

Nunca nadie se imaginaría que semejante éxito musical tuviera sus detractores en un principio, pero Shakira no negoció su libertad.

Enfocada en su música

Desde su separación de Gerard Piqué, Shakira ha estado muy enfocada en su trabajo musical. La seguidilla de canciones que lanzó a dúo con varios artistas y que afloran la descarga en contra de su ex, le han dado un sitial de los temas más escuchados.

“Estas canciones que he estado escribiendo y compartiendo con la gente, son un reflejo de mi mundo interior”, dijo en la entrevista a Univisión.

Precisamente, por esto destacó que ha sentido el apoyo de su público. “Creo que tengo los mejores fans del mundo. Son lo más lindo. Me conocen tanto, me comprenden, me acompañan, me defienden, me siento muy arropada por ellos”.

Por ahora, tiene en expectativa a sus fanas con el lanzamiento de un nuevo tema con el musico británico David Stewart.