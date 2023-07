Esto son algunos de los latinos nominados al Emmy

Los premios Emmy anunciaron a los nominados y solo una lista muy corta de latinos resaltó este miércoles. Pedro Pascal y Jenna Ortega forman parte de los latinos que fueron nominados por sus interpretaciones en series.

Nominaciones de Jenna Ortega y Pedro Pascal

Pascal, nacido en Chile, quedó con la nominación de Mejor Actor Principal en un Drama por The Last of Us de HBO por interpretar a Joel Miller. Esta es la segunda vez que un latino está nominado en la misma categoría que Pascal y es que, anteriormente, Jimmy Smits obtuvo cinco nominaciones consecutivas por su papel de Bobby Simone en NYPD Blue.

Por otro lado, Jenna Ortega, de padres con ascendencia mexicana, quedó nominada a Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia por interpretar a Wednesday Addams en la serie de Netflix.

Ortega es la tercera mujer latina en ser nominada en esta categoría, le siguen Rita Moreno en 1983 por 9 to 5 y América Ferrera en Ugly Betty. Ferrera se llevó el premio en 2007.

Otros latinos destacados en las nominaciones de Premios Emmy

La siguiente nominación que obtuvo Pascal fue como Actor Invitado Destacado en una Serie de Comedia por su aparición en Saturday Night Live y narrar en Patagonia: Life on the Edge of the World.

Asimismo, Aubrey Plaza, con ascendencia puertorriqueña, quedó nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Harper en The White Lotus de HBO.

Aunque el mexicano Diego Luna no fue nominado a los Emmy de este año, la franquicia de Star Wars sí obtuvo varias nominaciones, entre ellas, Serie Dramática Sobresaliente.

Selena Gomez, con genes mexicanos, tampoco quedó dentro de las categorías, pero su serie, Only Murders in the Building, donde interpreta a Mabel, recibió la nominación a Mejor Serie de Comedia.