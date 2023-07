Cosculluela está listo para contestarle la tiraera a Residente

A solo horas de que el rapero puertorriqueño, René Pérez “Residente” lanzara su nuevo tema “Bajo y batería” en ‘tiraera’ contra José Fernando Cosculluela Suárez “Cosculluela”, este último confirmó que ya tiene lista una respuesta.

Fue a través de una historia en la red social Instagram que Cosculluela publicó una fotografía donde muestra la grabación culminada de su tiraera.

Previo a esta publicación, Cosculluela había realizado un video donde criticaba a los fanáticos de Residente por calificar como música lo que había realizado y además indicó que no entendió el tema publicado por el rapero.

Cosculluela

“Yo no entendí nada”: Cosculluela reacciona a tiraera de Residente

A través de un video publicado en redes sociales, el exponente urbano mencionó que no entendió la ‘tiraera’ y que la música “debería ser fácil para el oído”.

“Yo creo que la música no debería hacer que la gente busque en Google, debería ser fácil para el oído. Yo no entiendo un c@r4j* de lo que me dijiste. Yo no entendí nada”, expresó

En el tema, Residente acusa al exponente urbano de ser un “puerco” por su caso de violencia de género contra Jennifer Fungenzi del cual se tuvo que declarar culpable.

“Sin más interrupción, Cosculluela, aquí va tu mención para que pagues la pensión, todos los días este maleante de servilleta cierra sus ojitos y los puños aprieta, pide un deseo a los cometas de que algún día lo persiga la policía secreta”, es parte de la letra.

“Está confundido el amigo, te lee la Biblia pero le pega a su mujer por el cocote. Con su religión inventada le pega a mujeres embarazadas, la restrella contra el suelo. Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo, ya nadie te la cree, bueno, solo los que escriben Residente con c”, añade.

En el tema también menciona a podcasteros como Maiky Backstage y Benni Benny a quienes acusa de ser “blogueros disparateros” y “cantantes frustrados”. Además, menciona al productor Revol quien también emitió su opinión sobre la pasada tiraera contra Cosculluela.

“Nunca vi volar a un elefante, tampoco a Maiky Backstage hacer una entrevista relevante. Son cantantes frustrados que nunca llegaron, hablan de cocina pero nunca cocinaron. No vale la opinión de estos letrados, ni la de Revol con su cara de testiculo arrugado”, añade.