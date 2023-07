Yolanda Vélez Arcelay y Leo Aldridge dejan la competencia para darle la bienvenida a Ferdinand Pérez

Múltiples figuras políticas y amistades recibieron este miércoles en la entrada de los estudios del programa Jugando Pelota Dura al presentador y productor del espacio, Ferdinand Pérez.

En la bienvenida estuvieron sus excompañeros de Jugando Pelota Dura, la periodista Yolanda Vélez Arcelay y el abogado Leo Aldrige, quienes ahora trabajan en Telemundo.

“No podíamos faltar. Independientemente de las competencias artificiales entre canales, ellos sabían que yo tenía que estar aquí para darte la bienvenida. Nos sentimos muy contentos”, dijo Vélez Arcelay.

“No voy a hablar mucho, tu sabes que yo soy flojito para esto. Que bueno que los has logrado”, expresó Aldrige.

En el estudio también se encontraban personalidades de la política como Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el alcalde de San Juan, Miguel Romero, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, la exgobernadora Wanda Vázquez, el comisionado del NMEAD Nino Correa, la meteoróloga Deborah Martorell, el comisionado de la policía municipal de San Juan José Juan García, el pastor Otoniel Font y la pastora Wanda Rolón, entre otros.

“Ha sido impresionante el cariño que me han enviado, me llegaban videos de personas donde me mencionaba un pastor en la oración, de todos lados. He recibido una experiencia de vida que te cambia la vida por completo, es una experiencia única pero me siento con unas ganas de vivir”, expresó Pérez.

Durante el programa, Ferdinand Pérez agradeció el apoyo de su familia que lo acompañó durante todo el proceso. Del mismo modo, indicó que la experiencia lo acercó a Dios y le hizo ver todas las personas que al igual que él pasaron por el mismo proceso.

El presentador también fue sorprendido por la presencia de su esposa, su padre y su hermano quienes acudieron al programa especial.