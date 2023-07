¿Qué dijo? Hermana de Yailín defiende a Anuel AA

Siguen los problemas entre Yailín y Anuel AA, luego de que los artistas anunciaron su separación, pues ahora la hermana de la influencer mostró su apoyo hacia el cantante.

Aquí te contamos qué dijo la joven, y cómo es la relación que tiene con la creadora de contenido.

Las declaraciones de la Hermana de Yailín

Kimberly Guillermo, hermana de la influencer, decidió manifestarse ante las acusaciones que hizo ella en contra del reguetonero, asegurando que la habían agredido cuando estaba embarazada, provocando su separación.

Lo que más llamó la atención fue que la joven defendió a su excuñado, señalando que Yailín no es lo que parece.

“Decidí no ser familia de ustedes y negarlas, porque yo no soy habladora, no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que construyo diario. Lo siento, pero sí yo voy a ser la Judas, la mala, por decir la verdad, lo siento, pero lo voy a hacer, mi amor. ¿Por qué tú no dices la verdad?... Claro: ‘Anuel no está ahí ya, vamos a desbaratarlo, a acabarlo’. Después de que él los hizo gente a todos. A mí no”, dijo Kimberly en una entrevista.

Además, la hermana argumentó que el reguetonero estaría en todo su derecho de actuar.

“Los del corito de Yailín son una doble cara, espero que cuando Anuel se llene de odio, les dé golpes a toditos”, agregó.

Cabe señalar que las hermanas nunca han tenido una buena relación.

Los problemas de Yailín y Anuel

Los famosos se convirtieron en padres de la pequeña Cattleya, quien nació meses después de que ellos anunciaron su separación.

Anuel estuvo presente en el parto de la influencer, y luego de unas semanas, Yailín reveló que había pedido el divorcio al reguetonero, pero que los abogados de él no había tomado acciones legales.

Tras un comunicado que la influencer publicó, los representantes de Anuel anunciaron que iniciaron el proceso.

Después de lo ocurrido, la también cantante acusó a su expareja de haberla golpeado cuando estaba embarazada, y de quitarle todo el dinero que tenía.