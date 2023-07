Julián Gil se despide de “Siéntese Quién Pueda”

A tan solo un mes de cumplirse un año del estreno del reality de farándula estadounidense ´Siéntese quien pueda´, Julián Gil, presentador y cabeza guía de los panelistas, anunció su retiro del espacio de entretenimiento.

Gil fue el encargado de animar y dar la bienvenida por cerca de un año, al programa que logró calar exitosamente en las plataformas de televisión de Miami y que a su vez, también ganó seguidores fuera de su zona, sin embargo, fue de manera reciente que el también actor utilizó su cuenta de Instagram, para dar a conocer las razones por las que ya no formará parte de la cadena Unimas.

“Hola familia, sé que les debía este mensaje, la verdad que no sabía por donde empezar ni cuando hacerlo, estoy en México, en casita, ya procesé mucha información y muchos sentimientos, el viernes fue mi último show (...) la verdad que ese día pues no estaba preparado para despedirme, la verdad es que al empezar el show las últimas dos semanas cuando ya sabía que me iba a ir, fueron semanas muy difíciles, ese día específicamente antes de hacer el show casi no lo podía hacer porque tenía muchos sentimientos encontrados, por muchas cosas, por lo que significa Siéntese quien pueda para mí”, fueron las primeras palabras del actor para el inicio de la explicación de su salida.

“El motivo es que arranco un nuevo proyecto en México, creo que el lunes o el martes les podré contar acerca de ese proyecto, todavía no puedo decir nada por instrucciones de la producción, es un proyecto para el cual vengo haciendo casting hace como dos años y pico, es un proyecto muy importante para mi carrera, sé que también me van a apoyar muchísimo”, explicó Gil, quien al tiempo agradeció a todo el equipo de profesionales con que trabajó y deseó lo mejor en lo que les queda de trayecto.