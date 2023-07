Sheryl Lee Ralph, Jessica Chastain y otros celebran nominaciones a los Emmy

Reacciones de nominados selectos a los Emmy 2023.

SHERYL LEE RALPH

“¡Soy un revoltijo de emociones! Es absolutamente loco. Es decir, estoy viviendo un año espectacular... ¡Tal vez me pidan que sea anfitriona! Ese momento (la ceremonia del año pasado, cuando Ralph ganó su Emmy y emocionó a todos cantando gran parte de su discurso de agradecimiento) fue algo, como dicen todos mis amigos, ‘algo para lo que trabajaste Sheryl’. Eso es algo que esperabas y recibiste el regalo, ahora, solo siéntate y sé encantadora y ¡yo me sentaré y seré encantadora! Y muy agradecida con todos los que pensaron que debería ser yo... para mí estar en un espacio donde eso me está sucediendo después de todos estos años, estoy muy feliz. Estoy tan feliz”. — Ralph, nominada a mejor actriz de reparto en una comedia por “Abbott Elementary” de ABC.

JESSICA CHASTAIN

“Es increíble... lo que fue más impactante de esta travesía es que cuando apareció Mike Shannon, estaba bastante convencido de que cantáramos en vivo, y él es alguien que está en una banda. Está acostumbrado a cosas así. ... realmente quería que fuera lo más auténtico posible, lo cual agradezco. Pero también significaba que yo estaba absolutamente fuera de mi zona de confort. Y el 95% de lo que tenemos en el programa se hizo en el set, en la toma que estás viendo, se hizo en vivo frente al público. Así que eso es diferente a todo lo que he hecho antes, eso es más aterrador... soy yo haciendo algo de lo que nunca pensé que sería capaz mentalmente”. — Chastain, nominada a mejor actriz en una serie o película limitada o de antología — su primera nominación al Emmy — por “George & Tammy.”

TARAJI P. HENSON

“Hace unos 30 años, me mudé aquí porque pensé que conseguiría una gran comedia. Y pasó todo lo contrario, conseguí ‘Baby Boy’ y fue drama tras drama. Lo que vine a hacer aquí es comedia. Quería ser actriz de comedia. Supongo que lo que es diferente de esta nominación es ser nominada por lo que realmente vine a hacer a Hollywood”. — Henson, nominada a mejor actriz invitada en una comedia por “Abbott Elementary”.

RILEY KEOUGH

“Espero haberlos hecho sentir orgullosos. Estoy segura de que sí. Espero seguir haciéndolos sentir orgullosos”.— Keough, la hija de la fallecida Lisa Marie Presley y la nieta mayor del difunto Elvis Presley, quien está nominada a mejor actriz en una serie o película limitada o de antología por su papel en “Daisy Jones & The Six” de Amazon.

NIECY NASH-BETTS

“Nunca sabes. Esta industria puede ser muy voluble. Simplemente no lo sabes. Sabía que yo estaba orgullosa de mi trabajo. No sabía que la gente se iba a unir para apoyarlo de esta manera. Lo que tengo es agradecimiento”.— Nash-Betts, nominada a mejor actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología por su papel de Glenda Cleveland en la serie de Netflix “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

ALLEN HUGHES

“Estoy feliz de que se reconozca la historia de Afeni que se perdió en la historia. Tenía una narrativa importante de la que nunca se habla. Las contribuciones de ambos son importantes para nuestra cultura, pero particularmente la de ella”. — Hughes, director, sobre sus dos nominaciones por las docuseries de FX “Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur”.