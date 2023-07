Manny Manuel todavía no ha llamado a alcalde de Naranjito para show gratis que prometió

A pesar de que en el mes de mayo prometió que presentaría un espectáculo gratis al pueblo de Naranjito por no haber podido subir a tarima, el cantante Manny Manuel y su equipo aún no han tenido comunicación con el municipio.

La información fue confirmada por el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, al programa Lo Sé Todo (Wapa TV) donde afirmó que aún no han recibido comunicación por parte del artista. Chevres indicó que solo conoce sobre una conversación del artista con el promotor del evento del Festival del Fricasé cuando ocurrió la situación en mayo donde comunicó que tenía la intención de realizar un espectáculo gratuito.

“Lo único que supe es que sí, él había hablado con el promotor nuestro de las actividades hasta el momento, ha quedado hasta ahí, no ha tenido más comunicación. Esperando a ver qué ocurre”, expresó Chevres en el espacio televisivo.

El alcalde añadió que nunca se ha comunicado con Manny Manuel y que las conversaciones fueron directamente con el promotor.

“Yo nunca he tenido comunicación directa con el artista, sí el promotor, en esa misma semana de los hechos, él me comunica que el artista quería hacer una actividad a cantarle a nuestro pueblo de manera gratuita eso fue lo que le comentó a nuestro promotor. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos, no tenemos ningún problema con el artista”, dijo el alcalde.

Hace unas semanas, Manny Manuel tuvo una presentación en Naranjito, sin embargo Ortiz Chévres aclaró que esa actividad ocurrió en un restaurante del municipio para un actividad privada que no tiene que ver con el ayuntamiento.

“Si él tiene ese compromiso todavía, no tenemos problemas en recibirlo, sigue siendo el Rey de Corazones, de nuestra parte no hay ninguna animosidad”, añadió.

El pasado mes de mayo, Ortiz Chevres, canceló la presentación que el cantante tenía prevista ofrecer en el Festival del Fricasé ya que según este indicó en tarima el artista no estaba en condiciones para ofrecer el espectáculo.

El primer mandatario municipal aseguró que el artista llegó “no apto para ofrecer un buen espectáculo al pueblo”.

“Sabemos que tenemos una responsabilidad con el pueblo (...) Manny Manuel no podía pararse a cantar en esas condiciones frente al público”, afirmó Ortiz Chevres, quien se disculpó con los presentes que llegaron para presenciar el show.