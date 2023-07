Madison Anderson enamora a sus seguidores

La exMiss Puerto Rico y ganadora del reality show ‘La Casa de los Famosos’, Madison Anderson Berríos sigue deslumbrando a su fanaticada con sus diversos estilos que muestra a través de las redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde publicó unas fotografías donde muestra su rostro impecable que dejó enamorados a sus seguidores que a través de las redes sociales alabaron su belleza.

“¿Y si vivimos el momento?”, fue lo que escribió Madison Anderson Berríos junto a las fotografías. En los comentarios de la publicación, la modelo recibió cientos de halagos por parte de otras celebridades como las también modelos Aleyda Ortiz y Mayra Matos.

Madison Anderson Berríos: “Mi corazón está muy feliz”.

El pasado mes de junio, Madison Anderson afirmó que su corazón está feliz ante los rumores de una posible relación con el también participante de ‘La Casa de los Famosos’, José “Pepe” Gámez.

En entrevista con Rumba 100.3 de Orlando la modelo habló sobre su estado sentimental, tras confirmar el rompimiento amoroso con el empresario Conn Davis, con quien llevaba tres meses de noviazgo antes de entrar al popular programa.

“Una pregunta final. Madison, ¿cómo esta tu corazoncito ahora? ¿Estás solita, algún amigo con interés? ¿Qué está pasando con Madison?”, preguntó uno de los locutores, quien además hizo referencia al actor mexicano José “Pepe” Gámez.

Entre risas la modelo contestó: “Me puse nerviosa... Pues mira, mi corazón está muy feliz”.

Anteriormente, Berríos había aclarado a través de las redes sociales si le gustaba el movimiento “Pepison”, el cual surgió entre sus fanáticos y los seguidores del actor mexicano durante la transmisión del reality show.

“A mi no me molesta eso, incluso anoche estaba viendo los vídeos y tengo que decir que me encantan. Quiero conocer a la persona que creó ese nombre, esa página en todas las redes sociales. Es una locura el tiempo que dedicaron para hacer esos vídeos tan espectaculares. Me sentí que estaba viendo una telenovela real”, sostuvo la también virreina de Miss Universo 2019.

“No me molesta para nada. Es chévere”, aclaró.

Posteriormente, en un video publicado a través de las redes sociales se vio a Anderson Berríos aparentemente dándole un beso al actor mexicano.