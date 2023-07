Crítico musical asegura que Luis Miguel no está en la conversación de los mejores artistas

Uno de los grandes críticos de la industria musical, Arturo López Gavito, quien es considerado como uno de los mejores “ojos” para descubrir talentos ha realizado unas polémicas expresiones sobre el cantante nacido en Puerto Rico y criado en México, Luis Miguel.

Llamó la atención que el productor aseguró que Luis Miguel no es el mejor artista de México, a pesar del gran éxito que ha sumado a lo largo de los años.

¿Qué dijo Arturo López Gavito?

En una reciente entrevista que ofreció al podcast “Cara a Cara con Cora”, el juez de “La Academia” compartió su postura hacia el “Sol de México”, ahora que el cantante está por emprender una gira internacional, en la que visitará varias ciudades de Estados Unidos.

López Gavito confesó que no es de su agradado el trabajo que Luis Miguel ha hecho por años.

“No me gusta su música y no me gusta su personalidad. Nunca he compaginado con él y no me gusta lo que él hace como artista”, declaró Arturo.

Ante las palabras del crítico siguió el cuestionamiento, pues la entrevistadora aseguró que “Luismi” es considerado “uno de los mayores exponentes de la música”.

“Yo creo que no. Creo que no lo es, creo que está lejos de eso... México, históricamente, ha tenido una calidad de talento de intérpretes, compositores, brutales. Pero le ha conferido un lugar a él, y a la gente así le gusta y lo respeto y está bien”, agregó López Gavito.

Reacciones en redes sociales

El momento fue compartido por medio de la cuenta oficial de TikTok del podcast, generando reacciones en contra del “Juez de Hierro”.

Algunos fans señalaron que no tiene sentido que López Gavito hable mal de Luis Miguel, a la vez que le muestra toda su admiración a otras figuras de “La Academia”, como Erasmo Catarino, quienes no tienen el alcance que el “Sol de México”.