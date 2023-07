Red Hot Chili Peppers y Megan Thee Stallion encabezarán Festival Global Citizen

NUEVA YORK (AP) — Red Hot Chili Peppers, Lauryn Hill y Megan Thee Stallion encabezarán el Festival Global Citizen de este año, mientras que la organización sin fines de lucro contra la pobreza busca centrar la atención en la creciente desigualdad para las niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo.

El director general de Global Citizen, Hugh Evans, dijo que el evento del 23 de septiembre en Central Park en Nueva York será la pieza central de la campaña de su organización para alentar a sus seguidores, especialmente a los de la Generación Z, a tomar medidas sobre la desigualdad de género, el cambio climático y otros temas.

Estudios muestran que la mitad de la Generación Z “se siente desilusionada e impotente para tener un impacto positivo”, dijo Evans a The Associated Press en una entrevista. “Mientras usted y yo hemos estado vivos, hubo esta sensación de impulso positivo en el mundo que casi parecía que la erradicación de la pobreza extrema podría ser inevitable”, dijo. “Pero los datos sugieren que el mundo ahora está empeorando”.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 257 millones de mujeres en todo el mundo quieren evitar el embarazo, pero no tienen acceso a anticonceptivos modernos. El programa del fondo para brindar servicios de salud reproductiva tiene fondos insuficientes por 100 millones de dólares.

Education Cannot Wait, el fondo de las Naciones Unidas que ayuda a garantizar que casi 20 millones de niños en crisis continúen su educación necesita 670 millones de dólares para operar.

El Festival Global Citizen, que también incluirá actuaciones de la sensación del K-pop Stray Kids y el cantautor Conan Gray, ofrece entradas gratuitas para el evento a cambio de que los asistentes realicen acciones en la aplicación y el sitio web de la organización que respalden estos objetivos.

Este año, eso puede significar pedirle a Canadá, Noruega y Japón que donen más al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Puede significar presionar a las empresas para que se unan a la Carrera hacia el cero de Naciones Unidas para establecer objetivos para reducir sus emisiones de carbono. O instar a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Australia a que proporcionen más financiación a los países vulnerables para adaptarse al cambio climático.

El uso de simpatizantes por parte de Global Citizen para convencer a los líderes políticos, empresariales y filantrópicos de abordar algunos de los mayores problemas del mundo está diseñado para atraer a las generaciones más jóvenes, dijo Evans.

“Estos son pilares de lo que sabemos que le importa a la Generación Z, pero a menudo se sienten impotentes porque los datos no están de su lado”, dijo Evans. “Le hablamos a la Gen Z de manera que sepan que sus acciones pueden tener un impacto escalable”.

La cantante Angelique Kidjo, quien recientemente fue nombrada en la lista anual de Grandes Inmigrantes por Carnegie Corporation de Nueva York, dijo que su Fundación Batonga descubrió que apoyar a niñas y mujeres jóvenes termina fortaleciendo pueblos enteros en su Benin natal y en toda África.

“Ayudar a las mujeres en una comunidad es como poner en marcha una piedra rodante que nunca deja de rodar”, dijo Kidjo, y agregó que fueron las mujeres quienes mantuvieron seguras sus aldeas durante la pandemia de COVID-19 al hacer mascarillas y jabón para lavarse las manos, además de hacer cumplir el distanciamiento social.

Hill y Megan Thee Stallion no solo brindarán ejemplos de empoderamiento femenino con sus actuaciones, sino que Evans espera que ellas alienten a sus fanáticos a tomar medidas durante el concierto, que se transmitirá en numerosas plataformas digitales.

“Durante muchas décadas, los Red Hot Chili Peppers han ocupado ese espacio donde la música y el activismo se encuentran”, dijo Evans, y agregó que el clásico de la banda “Under the Bridge” fue la primera canción que aprendió a tocar con la guitarra. “No podríamos estar más felices con este cartel”.

