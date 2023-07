Karol G dará importante anuncio y lanzará una canción

La exponente de música urbana, Karol G, sorprendió a sus fanáticos al adelantar que el próximo jueves, 13 de julio, dará un anuncio importante.

La colombiana indicó que estará anunciando un proyecto importante, por lo que decidió hacer una canción y video para compartirlo con sus seguidores.

“A un mes exactamente de la primera fecha del tour, tengo un anuncio IMPORTANTÍSIMO para darles; tan importante que hice una canción y un video porque así de grande es! … pasado mañana 13 de Julio (13 mi # Favorito espiritualmente), van a poder ver y escuchar ✨ Así que envíenle esto a quienes ustedes crean que les interesa en especial a los que van a estar en el tour que si creyeron que ya lo han visto todo, RECUERDEN QUE SIEMPRE GUARDO LO MEJOR PARA EL FINAL 🌸😏🦈 Pdta: Está va dedicada a los míos, A LOS DE SIEMPRE !!”, compartió a través de Intagram.

Fotos: Karol G se apodera de la alfombra rosa de Barbie

Como parte de la banda sonora de la nueva película de “Barbie”, la cantante Karol G estuvo presente en la premier que se llevó a cabo este fin de semana en Los Ángeles y deslumbró con su vestido rosa.

La colombiana asistió al evento y presentó el tema “Watati” de la película que ya tiene 2 millones de reproducciones en YouTube.

Karol G utilizó un vestido al estilo Barbie con una falda rosa, estampados en blanco, tierra y rosa pálido. Al igual que su vestido estaba repleto de delicados cristales, muy parecido a los que utilizaba la popular muñeca.

Como parte de la promoción de la nueva producción cinematográfica, en Instagram, se dio a conocer el soundtrack oficial de la historia, donde se ven nombres importante de la industria musical.

Entre los artistas se encuentra: Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, Fifty Fifty, Gaybe, Haim, Ice Spice, Kali, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Pink Pantheress, Ryan Gosling, Tame Impala, The Kid baroi y la colombiana Karol G.

De acuerdo con lo que informó la revista Rolling Stone en su perfil oficial de Instagram, Mark Ronson, colaborador de Dua Lipa y Miley Cyrus, será el productor ejecutivo del disco que se publicará el 21 de julio.

“La noticia del álbum de Barbie no llegó sola, pues también se conoció el tráiler oficial. Esta vez, mientras suena ‘Dance the Night’ de fondo, la Barbie de Margot Robbie empieza a cuestionarse si Barbieland es de verdad el mundo perfecto luego de que comiencen a ocurrirle extraños sucesos: ya no puede flotar, el agua de su ducha sale fría y lo peor, ¡sus talones tocan el suelo!”, revela el medio estadounidense.

Éxito de Karol G

La colombiana agradeció la oportunidad en sus redes sociales: “Hace mucho tiempo con ganas de hacer música que me recordara las grandes canciones panameñas que baile y disfruté años atrás y que todavía hacen parte de mi playlist. Obviamente, pusimos a perrear a la Barbie”, escribió ‘La Bichota’ en las stories de su cuenta de Instagram.

El tema se llamaría ‘Waititi’ y es una colaboración con el cantante panameño, Aldo Ranks.

La colombiana está pasando por uno de sus mejores momentos artísticos al obtener un éxito rotundo con su disco ‘Mañana será bonito’, logrando apariciones en prestigiosos programas como Saturday Night Live, y protagonizar portadas de revistas importantes como W Magazine, GQ, Elle, entre otras.