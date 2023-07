Steven Soderbergh no le teme a la inteligencia artificial

Al ver la nueva serie de Steven Soderbergh, “Full Circle” que se estrena en MAX, es posible que dejar de lado el celular o la tableta y concentrarse. No es una producción que puedas ver en segundo plano.

“Full Circle”, que se estrena el jueves, presenta un gran elenco que incluye a Claire Danes, Dennis Quaid, Jharrel Jerome y Zazie Beets. Es una historia sobre las consecuencias de un secuestro fallido, planeado por venganza, y los secretos que lo causaron. Hay muchos personajes y varios hilos argumentales que seguir.

“Le exige al espectador que preste atención”, dijo Soderbergh. Es una historia en la que “suceden muchas cosas, especialmente en los primeros dos episodios, pero te llevará a un lugar muy diferente de donde empezaste”.

Soderbergh describe trabajar en la serie como “ejercitar el músculo de divulgación de información”.

“Trabajamos constantemente en el guion hasta que empezamos a rodar. Trabajamos en el guion mientras rodábamos. Trabajamos en el guion después de filmar y luego filmamos un poco más”.

La situación requería que los actores se adaptaran a los cambios y fueran flexibles, algo que Soderbergh dice que el elenco podía manejar, con una comunicación clara.

“Cuando le pides a alguien que haga una escena y luego entra y vuelve a hacer la escena y es diferente, debes ser muy preciso sobre por qué”.

El director de “Traffic” (“Tráfico”) y “Sex, Lies, & Videotape” (“Sexo, mentiras y video”) charló con The Associated Press sobre una variedad de temas relacionados con su carrera y Hollywood. Las respuestas fueron editadas para una mayor claridad y brevedad.

___

AP: El Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) evitó recientemente una huelga al llegar a un acuerdo con los productores, pero los guionistas están en huelga y los actores podrían ser los siguientes. ¿Estás satisfecho con el acuerdo del DGA?

SODERBERGH: Tenemos un buen trato. Diré eso, pero esta es la situación más compleja a la que se ha enfrentado alguna de las partes. Sólo quiero que todos vuelvan a trabajar. Ese es el objetivo. El objetivo es hacer que la gente vuelva a trabajar con tratos que sean justos. Tienes un par de jugadores en el otro lado que están en un negocio en el que realmente no tienen que ganar dinero. Y eso es un problema. Para Apple y Amazon, la industria del entretenimiento no es su trabajo diario, ¿cuánto les importa?

AP: Hiciste algunas reediciones de tu obra y las lanzaste como cajas de edición limitada. Con la eliminación del contenido de los servicios de streaming, ¿crees que los DVD podrían regresar?

SODERBERGH: No sé. Es un tema de costos. Incluso en el mejor de los casos de una película que es muy conocida, exitosa y sale en DVD con extras, los números simplemente no son grandes. Vas a iTunes y miras una película, tienen todo lo que estaría en el DVD. Raramente compro discos ahora por esa razón. Tengo un cajón escondido donde tengo una copia física de todo lo que he hecho y llega hasta cierto punto, luego se detiene.

AP: Eres pionero al adoptar tecnología en tu trabajo, como filmar con un iPhone. ¿Alguna vez usarías inteligencia artificial?

SODERBERGH: ¿Como una herramienta? Seguro. Pero, en última instancia, existe un límite inmutable de lo que puede hacer, porque literalmente no tiene experiencia. Se alimenta de imágenes y texto. Nunca le ha pasado nada. No sabe lo que significa esperar, como lo hice ayer, durante 10 horas para que se reprograme su vuelo cancelado y se vuelva a reservar. ¿Me explico? No sabe lo que significa fingir que le gusta una comida que alguien preparó. Tiene severas limitaciones como herramienta de repetición. Creo que es fascinante. Y creo que la comunidad creativa descubrirá rápidamente cuáles son las mejores formas de usarla, pero no le tengo miedo. Es buena para cosas como, “Muéstrame una criatura que sea una combinación de una hormiga y un delfín. Genial. Ahora combínalo con un bisonte”. “Muéstrame un auto que sea una combinación de una tortuga y un DeLorean”. Hice un experimento con ella y dije: “Escribe algo al estilo de Harold Pinter”. La respuesta me lo dejó claro: “¡Oh!, realmente no entiendes a Harold Pinter”. Es solo otra pieza de tecnología. Podría decirse que quizá termine siendo menos transformadora que otras tecnologías que estamos usando ahora en la industria del entretenimiento. Es temprano, pero la tecnología de captura de imágenes digitales es y fue sísmica. Tengo curiosidad por ver si esto tendrá tanto impacto en la forma en que las personas realmente hacen su trabajo. No sé, cada vez que digo esto, me atacan por no tomarlo lo suficientemente en serio, pero no le tengo miedo.

AP: ¿Has seguido la noticia de los despidos en el canal Turner Classic Movies (TCM)?

SODERBERGH: Digo esto como alguien que no se entrega a la nostalgia, pero creo que ese canal/plataforma realmente representa una parte importante de nuestra cultura visual y sería una verdadera pérdida que desaparezca, obviamente, o que se convierta en algo menos reflexivo de lo que es actualmente. Espero que esta última ronda de participación con David Zaslav y Spielberg y Scorsese y Paul Thomas Anderson sea una buena noticia legítima y signifique que TCM continuará haciendo lo que ha estado haciendo tan bien durante tanto tiempo. Por lo que sé, esto está creando más interés sobre TCM, simplemente por el hecho de que se está hablando. Tal vez el caos sea un buen escenario de negocios. No sé, sólo espero que esté aquí por mucho tiempo...

AP: Hablando de nostalgia, tu película “Out of Sight” (“Un romance peligroso”) fue estrenada hace 25 años. ¿Qué se siente tener una obra que inspira artículos sobre sus aniversarios?

SODERBERGH: Me siento genial cuando eso sucede. Solía preguntarme cuando era más joven y me encontraba con alguien establecido, que era mayor que yo, si era apropiado o inteligente mencionar algunos de sus trabajos anteriores, o si dirían “¿Por qué no estás hablando de lo que acabo de hacer en lugar de lo que hice hace 25 años?” Al estar del otro lado, creo que es fantástico. Es lo que esperas. Es a lo que aspiras, hacer cosas que no sean desechables.

AP: Me recuerda a cuando un actor todavía es conocido por un papel en particular años después. Al principio puede que no les guste la asociación, pero con el tiempo por lo general se reconcilian.

SODERBERGH: No sé cómo se siente eso. Si eso es una trampa o se siente como una prisión que la gente mencione eso, ese personaje que interpretaste hace mucho tiempo, que has tratado de trascender. Habría que preguntarle a Pierce Brosnan si siente lo mismo por James Bond. Si él dice, “Sí, también he hecho otras cosas, deberías echarle un vistazo”. Él es muy agradable en todos los sentidos. Estoy seguro de que probablemente sea muy cortés con la gente, pero interpretar a James Bond es como un tatuaje.

AP: ¿Planeas tener alguna participación en la precuela de “Ocean’s”?

SODERBERGH: No, les aviso a todos. Me involucré en “Ocean’s Eight” porque (el director) Gary Ross, un amigo mío, vino a mí con una idea que pensé que era inteligente y dije: “Estoy feliz de ayudar”. Pero después de eso, le dejé en claro a Warner Bros., ya sabes, “Ve con Dios. No tengo ningún problema con (otra película)”. ¿Cómo podría tener un problema con eso cuando yo fui alguien que hizo una nueva versión de algo que se había hecho antes? Simplemente ya lo di todo.

AP: En tu opinión, ¿Danny Ocean está vivo o realmente muerto?

SODERBERGH: En mi universo, creo, en realidad está muerto. Al final de la película, no ibas a abrir el mausoleo y él estaría acostado allí y luego haría una broma. Pero son películas, ¿quién sabe? Es un tipo muy inteligente y ahorró mucho dinero. No vimos el cadáver.