Alejandro Gil pide disculpas por comentarios sobre técnicos de televisión

El comediante Alejandro Gil Santiago se disculpó por las expresiones que realizó la semana pasada sobre los técnicos de televisión a quienes tildó de utilizar drogas.

Santiago aseguró que se trató de un “comentario sarcástico” como parte del concepto del programa ‘El Reguero’ que se transmite en la emisora La Nueva 94 de Spanish Broadcasting System (SBS).

“Lo que dije fue un comentario exagerado, un comentario irreverente, un comentario sarcástico como los que suelo hacer en este programa, pero estoy haciendo un comentario fuera de lo normal que la gente que escucha este programa sabe que es de embuste, a las personas ofendidas les pido disculpas, no quería ofender a nadie, más que muchos de ellos son amigos míos y otros que pensaba eran amigos míos pero me están atacando en la redes y los respeto también, pero les pido disculpas. Si alguien en Puerto Rico piensa por mi comentario que todos los camarógrafos se meten droga, quiero que entiendan que no es real, lo que hice fue un comentario irreverente, un comentario exagerado, un comentario grande y sarcástico”, expresó en el programa radial del pasado 6 de julio.

El animador también explicó que hizo el comentario ya que tenía dos camarógrafos frente a él y quería bromear con la noticia que estaban dando en el segmento de chismes del programa.

Las expresiones del comediante se dieron en el programa que comparte junto a Danilo Beauchamp mientras dialogaban sobre la situación que pasó el equipo de Noticentro (WAPA TV) quienes fueron detenidos por las autoridades de aduanas en México cuando se dirigían a la cobertura del AmeriCUP femenino.

“Eso con un veinte se resuelve, con 20 pesitos que tú le pases por abajo, eso te lo dan...¿Habrán tenido drogas encima?¿Habrán tenido marihuana?”, expresó Santiago en la conversación con Beauchamp.

“...El otro, el camarógrafo, tú sabes que todos esos camarógrafos...todos los camarógrafos le meten a la droga, todos...”, añadió.

Luego de las expresiones vertidas en el programa la UPAGRA envió una carta dirigida al vicepresidente de operaciones y gerente general de Spanish Broadcasting System (SBS), Víctor Roque.

“En unos comentarios muy desafortunados durante la transmisión se imputó como un hecho sin base ni ofrecer referencia alguna que “camarógrafos” de las televisoras son usuarios de drogas mientras comentaban sobre los problemas que confrontaron periodistas asignados por WAPA TV, Canal 4, con las autoridades de México”, lee parte de la carta.

“La UPAGRA representa a los trabajadores de WAPA Televisión, incluyendo a Natalia Meléndez y Jaime Delgado. Las expresiones hechas en su emisora no solo fueron ofensivas contra los dos compañeros, sino que también atentaron contra todos los camarógrafos de las televisoras de Puerto Rico, incluyendo Telemundo y TeleOnce, quienes también son representados por nuestra Unión”, añade.

“A falta de hechos confirmados, documentos o prueba, lo que se dijo constituye una difamación contra la clase de todos los camarógrafos de televisión por lo cual le solicitamos que requiera que se retracten las personas que hicieron tales acusaciones infundadas públicamente y durante el mismo espacio radial”, concluye.