¿Sabías esto de Raymond Arrieta?

El animador Raymond Arrieta compartió este fin de semana un dato sobre su vida que muchos de sus seguidores desconocían.

Se trata de que cuando el actor tenía entre 14 a 16 años jugó waterpolo del equipo Phi Eta Mu.

“Fuimos campeones de PR esos 3 años (Yo era come banco). No era flojo pero el equipo estaba bien duro. Rrecuerdo que en un juego en Mayagüez metí 3 goles (No era tan malo). El sueño de PR era ganarle a Cuba algo que lo veíamos lejos pero no imposible”, expresó Arrieta.

Asimismo, felicitó al equipo de Puerto Rico en los Centroamericanos.

“Lograron el sueño que todos teníamos. Mis respeto a estos jóvenes. No es cosa fácil, sé el sacrificio, lucharon y nunca se rindieron, soñaron y lo lograron. Felicidades. Me quito el sombrero por no quitarme el traje de baño”, comentó el animador.

Raymond Arrieta no sigue instrucciones y provoca risas de sus compañeros

El presentador de televisión y comediante puertorriqueño, Raymond Arrieta, provocó la risa de sus compañeros de trabajo luego de no seguir instrucciones en medio de una dinámica realizada en el programa Día a Día (Telemundo).

La actividad consistía en educar a los televidentes sobre la forma correcta para catar chocolate como parte de la celebración del Día Mundial del Cacao.

El gracioso momento sucedió cuando la especialista invitada comenzó a explicar los pasos a seguir para degustar de este alimento, sin embargo, Arrieta no aguantó la tentación e inmediatamente se comió el pedazo de chocolate que debía degustar.

“El primer paso el oler el chocolate”, explicó la portavoz de la empresa Cacao 360. No obstante, para ese momento, ya el actor se había comido su trozo, lo que causó carcajadas en su colega, Gil Marie López, quien también participaba del segmento.

“Ya me lo comí”, dijo con una sonrisa Arrieta. “Pero, Raymond, es paso a paso... así es como no se hace”, agregó entre risas la experta.