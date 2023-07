Gabriela Berlingeri presenta su nueva colección de joyería

La modelo y empresaria puertorriqueña Gabriela Berlingeri reveló este viernes la nueva colección de su joyería DiciembreVentinueve (D29).

Su nueva colección, llamada “Rhea”, refleja la admiración de Berlingeri por la belleza y el poder de la naturaleza. “Rhea” se inspira en los encantos de Puerto Rico, como sus palmeras, los destellos cuando la luz del sol se refleja en el océano, y donde el agua del río se encuentra con el océano.

La colección presenta una gran variedad de joyas, desde piezas que llaman la atención hasta delicadas creaciones que demuestran elegancia, sus diseños se adaptan a una amplia gama de estilos y preferencias.

“Al crear esta línea, quise crear piezas que ayudaran a quienes las llevaran a sentirse revitalizados por el poder de la naturaleza, igual que me siento yo cuando me sumerjo en la belleza de Puerto Rico. No importa a dónde vaya, volver a casa siempre es lo mejor de cualquier viaje. Mi objetivo para este verano era visitar los tesoros ocultos lo más que pudiera para conocer mejor y apreciar aun más a mi hermosa isla. Esta experiencia mágica inspiró a su vez la línea ‘Rhea’”, expresó la también modelo.

A través de su Instagram, la empresaria ha promocionado su línea de joyería con unas espectaculares fotos que compartió en sus redes sociales.

La modelo publicó las fotos donde aparece en traje de baño y anunciando la nueva colección de su joyería.

“Ya les he dicho que yo hago unas prendas bien bellas :) #RheaCollection sale mañana 🙏🏻🖤 @diciembreveintinueve”, escribió en Instagram.