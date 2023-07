Tekashi 6ix9ine arremete contra Anuel AA por compartir foto del rostro de su hija Cattleya

El rapero y compositor mexicoamericano, Tekashi 6ix9ine, arremetió este miércoles contra el exponente urbano Anuel AA, luego de que éste publicara una foto de su hija Cattleya.

Tekashi 6ix9ine acusó al boricua de publicar una foto del rostro de la bebé sin el consentimiento de su madre, la cantante Yailin “La más viral”. Además, aseguró que Anuel AA no se hace cargo de la menor.

“Eres una R@t@. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que yailin no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca as hecho nada para esa niña en 3 meses.”, comentó Tekashi 6ix9ine.

Pampers, renta pa la casa, leche, ropa... pal mundo puedes vender el sueño de ser Real pero yo te conosco eres una R@ta la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital nunca la viste después de acerté el buen papá pa las redes (sic.)”, añadió.

Anuel y Yailín dieron la bienvenida al mundo a su hija el pasado 13 de marzo en República Dominicana. La rapera fue la encargada de compartir la noticia en las redes sociales.

Hija de Anuel y comentario Tekashi

¿La futura ex? Ella es el supuesto nuevo amor de Anuel AA

En la noche del martes, Anuel AA volvió a sorprender a sus seguidores con la publicación de una fotografía donde aparece junto a una nueva mujer con la cual aparenta tener una relación.

Al boricua se le ve en la fotografía agarrando a la fémina y dándole un beso en la boca mientras se encuentran en una embarcación en la ciudad de Miami.

La publicación llega semanas después del drama provocado por el exponente urbano quien dedicó varias canciones a su expareja, la cantante colombiana Karol G e incluso lanzó directas a través de sus redes sociales contra el exponente urbano Feid quien actualmente está en una relación con la artista.

Luego de los ataques de Anuel quien incluso utilizó una camisa que atacaba directamente a Feid, este último y Karol G aparecieron agarrados de manos en un concierto que se llevó a cabo en Miami hace unas semanas.

La vida amorosa de Anuel AA ha sido muy polémica desde su separación de Karol G ya que luego contrajo matrimonio con Yailin “La Más Viral” con quien tuvo una hija y casi simultáneamente tuvo otra hija con la modelo Melissa Vallecilla.

¿Quién el supuesto nuevo amor de Anuel AA?

Se trataría de Laury Saavedra y según reportes de prensa internacional la mujer viaja constantemente con el exponente urbano e incluso se le vio junto a él en los Premios Tu Música Urbano que se llevaron a cabo en Puerto Rico.

Luego del anuncio Saavedra quien es Venezolana puso su cuenta de Instagram @stefanys_23 en privado. Del mismo modo, a través de las redes sociales se dice que esta es una modelo que ha aparecido en varios videos de música urbana.