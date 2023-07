La Taína “Cuando tú siembras mal, ese mal te va a llegar”

[Por si no lo viste - Parte de la columna de ayer del Nalgorazzi]

De las pocas veces que da entrevistas. Tuve que aprovechar, ustedes me conocen. Llevaba meses largos trabajando (en realidad jeringando) esta exclusiva, no tan solo por la figura que es y su trayectoria en los medios, sino porque han ocurrido varios sucesos en su vida en los pasados meses y le quería preguntar. En realidad, estaba loco por saber, presenta’o e incordio al fin que soy. Lo importante es que me dio la exclusiva y obvio #PrimeroConElNalgo.

Conozco a Noris Díaz “La Taína” desde que era productor del desaparecido show radial El Bayú por Salsoul allá para el 2003. Luego trabajé con ella nuevamente cuando se integró a Dando Candela de Telemundo. A pesar de los “cantazos” que le ha dado la vida, lo que he visto de ella es levantarse y seguir pa´alante con la mejor actitud.

13 preguntas para La Taína:

¿Cómo estás de salud?

—Estoy súper bien, gracias a Dios. Hago mis ejercicios y cuido bastante lo que como y mi salud en general. Los médicos están sorprendidos de lo bien que estoy de salud. Aunque tengo mi condición de fibromialgia, que conlleva depresión. No puedo consumir gluten. Soy hipoglicémica. Hay días que son bonitos, otros no tan lindos. Brego con eso para estar bien día a día.

¿Cómo sigues de tu condición de VIH?

—Soy no-detectable. Ahora mismo soy portadora del virus. Significa que puedo tener el virus en mi cuerpo pero no lo transmito. Al principio hubo un tiempo donde estuve en negación, no quería vivir. Tenía mucho desconocimiento. He tenido buenos médicos que Dios puso en mi camino y me han ayudado tanto a reconocer y entender sobre la condición. Yo hasta botaba los medicamentos, no quería nada. Esas cosas las llegué a hacer. Eso me llevó a caer en el hospital. En ese momento, científicamente, se supone que no estuviera viva. Como cuatro veces los médicos le decían a mi familia que se prepararan, que yo me iba a morir. Era todo como para una película de Netflix. Me dio en aquel entonces toxoplasmosis que se alojó en mi cerebro y te va comiendo parte de tu cerebro, que es como tu computadora. Se supone que si yo quedaba viva iba a estar parapléjica. También, podía tener una parte del cuerpo inmóvil o quedar haciendo cosas que no fueran normales, así me lo explicaron. Pero Dios tiene un propósito con mi vida. Aparte de cuidar mi salud y lo que como, contrarrestar los efectos secundarios, sé que ha sido Dios quien me ha dado la sabiduría para hacer cosas y las ideas para ayudar también a otras personas con las cosas que estoy haciendo. Los pacientes de VIH podemos tener una vida completamente normal, como en mi caso. Pueden tener una familia, tener hijos, me puedo hasta casar. Hasta puedo tener relaciones con mi pareja sin usar condón. Mi médico me lo ha dicho.

¿Sigues tomando medicamentos?

—Sí. Un solo medicamento diario. Antes tomaba más. Siempre he creído que existe la cura. El medicamento que tomo ahora cuesta $3,800 mensuales. Los otros medicamentos son naturales.

¿Te lo cubre el plan?

—Claro. Los fondos federales.

Hace unos meses comenté en televisión sobre el proceso legal entre Anuel AA y su exmanejador Frabián Elí. Parte de los documentos sometidos revelaron algo que no se sabía públicamente, el acuerdo económico al que llegaste con Anuel luego que lo demandaste en la corte federal en el 2018 por difamación y reclamabas $5 millones de dólares luego de que el artista hiciera unas expresiones en una canción de tiraera para Cosculluela. Decía el documento que Anuel te pagó $90,000, que se dividían en $60,000 para ti y $30,000 para tu equipo legal. No has reaccionado aún a esto. En efecto ¿fue así?

—Es correcto, los documentos están ahí. Así mismo fue. Se ganó en Boston (Tribunal Apelativo).

¿Era lo que esperabas?

—Lo que yo quería era crear un precedente de que nunca más ni él, que no me conoce, ni nadie más, vuelvan a hablar de mí o de cualquier otra persona que tenga la condición y empiecen a hablar cosas que no son. Cualquiera se puede contagiar como sea, en tu casa o donde sea. Esto no es algo que la gente quiere, esto fue algo que sucedió. Incluso, cuando tienes relaciones con alguien, lo puedes hacer por amor, pero tú no sabes lo que tiene esa otra persona. Esto le puede ocurrir a cualquiera. Es algo cobarde cuando mencionas la condición de otra persona. Más que el dinero, fue el precedente. Nadie puede jugar con eso. Tu vida cambia. Los abogados me preguntaron que cuánto costaba mi sufrimiento, lo que yo estaba viviendo. Les dije que lo que yo estaba viviendo no tenía precio. Ellos le pusieron precio, no fui yo. La gente pensó que fui yo. Tengo que recalcar que Frabián me llamó y habló conmigo al otro día que salió la canción, me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que le había pedido a Anuel que no sacara esa parte donde me mencionaba pero Anuel no quiso. Pero Frabián tuvo esa cortesía. Me pidió perdón y se tomó ese tiempo de llamarme. Yo hablé con Prado (abogado de Anuel) a quien conozco desde que yo era muy joven. Lo que hizo fue que cuando hablaba todos los embustes que dijo, las conversaciones que tuve con él las traía a favor de Anuel, como que Anuel quería unas cosas y eso no era real, que era yo la que quería unas cosas. Pero Dios sabe todas las cosas y si esto tenía que pasar así para crear un precedente, pues está bien. El que juega con la salud de otra persona, no tiene corazón, no tiene sentimientos, es una mala persona.

¿Ese acuerdo también incluía las disculpas que Anuel expresó públicamente?

—Sí, aunque esas disculpas fueron obligatorias, yo lo sé.

¿Se te hizo justicia?

—Sí. Hay gente que cree en el karma. Yo creo que lo que tú siembras en esta tierra es lo que tú vas a recibir en algún momento de tu vida. Cuando tú siembras mal, ese mal te va a llegar. Y más cuando esa persona a quien le hiciste daño ha sufrido por algo que no quería tener. Hasta llegué a sentir el rechazo. No le deseo el mal a nadie pero sé que lo que tú siembras, es lo que vas a recibir.

¿Te refieres a todo lo que le está sucediendo ahora mismo a Anuel en su vida personal?

—Puede ser. Empezó conmigo, luego Ivy Queen, la madre de su hijo, Karol G, ahora Yailín, Melissa. Todas son mujeres y eso es de cobardes. No es lo mismo un hombre contra un hombre que un hombre contra una mujer. Lo que Anuel haya hecho mal con sus exparejas y ellas hayan sufrido, en algún momento le va a llegar. Sea a Anuel o a quien sea. Yo a Anuel no lo conozco. No sabía ni quién era él. Los reguetoneros de la vieja escuela fueron los que lo pusieron en la mira. Conocí a algunos de ellos cuando yo estaba con Rafael (Rafy Pina), que iban a la casa donde vivíamos.

¿Cuán doloroso para ti fueron esas palabras que usó en la canción?

—Mucho. Para mi familia un montón.

¿Qué te parece el proceso legal entre Anuel y Frabián?

—Me han hablado de Frabián y me han dicho que es una buena persona. Es algo entre ellos dos. Si ambos entienden que tienen la verdad, pues que se les haga justicia.

¿Estás soltera?

—Estamos bien, estoy bien (ríe). Tú averiguas todo, cuando lo averigües, pues (ríe).

¿Cómo manejas las críticas de los “haters”? He visto que te atacan tanto por tu físico y tu rostro.

—Si esas personas me conocieran realmente, no dijeran nada en las redes. El que me conoce por años, tiene un respeto hacia mi vida. Son personas que no tienen nada que hacer. Quizá son personas frustradas. A veces les contesto. Ya les he explicado sobre mi carita, que es por donde la gente se va. Y vuelvo y lo digo, me tuve que hacer un MRI en mi cara. El primero que lo vio fue el Dr. Rodríguez Terry y me dijo: “tú lo que tienes es grasa en la cara”. Le dije que yo lo sabía. Otro médico me dijo lo mismo. Lo que pasa es que si me opero esa grasa es complicado porque me tendrían que estirar luego de sacarme esa grasa. Y si donde me sacaron esa grasa me veo arrugada luego, me tienen que estirar ese otro lado. Y más arriba también. Tú no sabes si es mejor hacerte eso o dejarlo así ya que no sabes cómo vas a quedar. Todos los cuerpos son diferentes. Ya me habían advertido los médicos que podría tener algunas deformidades en algunas áreas del cuerpo. Pero yo aprendí algo. Lo más importante es que tú estés bien por dentro, que estés en salud. Que como persona estés emocionalmente bien. La peor enfermedad de una persona el espíritu malo, lleno de odio, envidia, celos. Cuando estás así, vas a estar enfermo el resto de tu vida. Lo que me dan es pena. El físico dura un tiempo pero eso se va. Te puedes hacer todas las operaciones del mundo pero va a llegar un momento en que eso se acabó. Lo más importante para mí es mi salud. Estar bien emocionalmente. En Puerto Rico hay un grave problema de salud emocional.