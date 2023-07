Jennifer López entre las celebridades que se unen a la nueva red social “Threads”

La actriz y cantante Jennifer López se unió este miércoles a la nueva red social “Threads”, la cual fue creada por Meta, la plataforma dueña de Facebook, Instagram y Whats App.

“Hola Threads! What should we thread about first?!”, fue lo primero que publicó la artista.

Jennifer López ya cuenta con más de 88 mil seguidores, a solo unas horas del lanzamiento de la red social.

“Threads” es un formato parecido a Twitter donde los usuarios obtendrán una experiencia de microblogging similar a la de Twitter, según las capturas de pantalla proporcionadas a los medios, lo que sugiere que Meta Platforms se ha estado preparando para desafiar directamente a la plataforma después de que la propiedad tumultuosa de Musk haya resultado en una serie de cambios impopulares que han desanimado a los usuarios y anunciantes.

Hay botones para dar me gusta, volver a publicar, responder o citar un “hilo” y contadores que muestran la cantidad de me gusta y respuestas que ha recibido una publicación.

“Nuestra visión es que Threads será una nueva aplicación más enfocada en texto y diálogo, inspirada en lo que Instagram ha hecho para fotos y videos”, dijo la compañía.

Las publicaciones están limitadas a 500 caracteres, que es más que el umbral de 280 caracteres de Twitter, y pueden incluir enlaces, fotos y videos de hasta cinco minutos de duración.

Los usuarios de Instagram podrán iniciar sesión con sus nombres de usuario existentes y seguir las mismas cuentas en la nueva aplicación. Los nuevos usuarios tendrán que configurar una cuenta de Instagram.

Meta enfatizó las medidas para mantener a los usuarios seguros, incluida la aplicación de las pautas de la comunidad de Instagram y el suministro de herramientas para controlar quién puede mencionar o responder a los usuarios.

