Daniella Navarro rompe el silencio tras terminar noviazgo con Nacho Casano

La actriz venezolana Daniella Navarro habló sobre la ruptura amorosa con el actor argentino Ignacio “Nacho” Casano, a quien conoció hace poco más de un año en la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo).

En entrevista con el programa “En casa con Telemundo”, Navarro aseguró que ya no soportaba a la madre de Casano, quien quedó en tercer lugar en la temporada que ganó la actriz mexicana Ivonne Montero.

“Yo no quería a su mamá cerca de mí. No la soporto. Es una señora sumamente manipuladora. Esa señora que está constantemente con las personas que nos han lastimado, con las personas que hablan mal de nosotros, con las personas que nos difaman y ella sigue teniendo contacto con esas personas y seguía luchando para que nuestra relación se acabara.

A finales del mes de junio pasado, Daniella anunció el final de su relación con Casano.

“Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. No puedo fingir. Lo siento. Estoy bien, alivianada de ya soltarlo. La vida no es Instagram. Prefiero quedar como mala, pero como falsa jamás. Piensen lo que quieran. Pónganme a mí como la mala, total yo y la gente que me ama saben quien soy”, escribió Navarro.

Esta añadió que: “le deseo lo mejor al señor Casano en todos los aspectos de su vida. Yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás. De mi boca jamás saldrá nada negativo de alguien que por un momento nos hicimos feliz”.

Mientras, Daniella aclaró que el fin de su noviazgo se dio por “cuestiones muy personales”.

“Yo soy lo que ven, no finjo ser otra cosa en redes. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero yo Daniella Navarro ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz”.

Navarro quedó en quinto lugar en la dicha temporada de LCDLF, mientras Casano se posicionó en el tercer lugar.