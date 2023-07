“Disney On Ice: 100 Years of Wonder” tendrá una función escolar en San Juan

Durante el día de hoy, miércoles, se dio a conocer que el evento Disney On Ice: 100 Years of Wonder tendrá una función escolar el jueves, 10 de agosto a las 10 a.m. en el coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de vivir la importancia de los valores que se presentan en cada una de las historias que forman parte de este espectáculo sobre hielo como lo son: la lealtad, honestidad, confianza, valentía, importancia del amor, la familia y de la naturaleza, entre muchos otros.

En Disney On Ice: 100 Years of Wonder, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald y Goofy prepararán el escenario para una aventura llena de historias memorables de Disney.

Los estudiantes se unirán a “Mirabel” mientras intenta salvar la casita y descubre que todas las personas tienen poderes, mágicos o no, y que ser fieles a sí mismas es lo que las hace especiales. Todos podrán ver cuán lejos va “Moana” al embarcarse en un viaje lleno de acción junto al valiente semidiós “Maui” para salvar su isla y encontrar su propia identidad.

Los asistentes también se unirá a “Anna”, “Elsa” y “Olaf”, el muñeco de nieve, en una aventura para proteger su reino. También, se sumergirá bajo el mar con “La Sirenita”, se enredará con “Rapunzel” mientras sale a explorar el mundo y verá cómo “Bella” enseña audazmente a la gran “Bestia”, el poder del amor.

Para información de la función escolar de Disney On Ice: 100 Years of Wonder del jueves, 10 de agosto a las 10 a.m. en el coliseo Roberto Clemente, las personas pueden llamar al (787) 723-1930.