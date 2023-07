Desnuda y embarazada, Cazzu es la protagonista de la revista Playboy

Calificada por los mismos usuarios como la famosa más hermosa durante su gestación, Cazzu sorprendió al ser la portada de la versión mexicana de la revista Playboy. Cuando la rapera dio la noticia de su embarazo, durante uno de sus conciertos en abril, la fanaticada ha quedado encantada de disfrutar todo su proceso.

Cazzu posa para Playboy México

Dedicada a mostrar el desarrollo de su pancita, Cazzu ahora forma parte de la revista más sexy y ¡embarazada! La argentina posó con mucha sensualidad y ternura para la portada, presumiendo su figura antes de dar a luz. En la parte superior la vemos desnuda y abajo con un bikini diminuto.

Aunque la novia de Nodal tapó sus pezones con las manos, esto no evitó que fuera un escándalo en redes sociales. Pero, indudablemente, la exponente del género urbano luce más feliz que nunca de vivir esta experiencia junto a Nodal, pues en una de las imágenes aparecen abrazados y enamorados.

Cazzu para Playboy

Nodal y Cazzu, felices de esta experiencia como futuros padres

“Por mucho tiempo vimos al embarazo como una etapa dulce y tierna; en mi caso yo sigo siendo la Cazzu que todos conocen. Me visto así, hablo de lo mismo, pienso lo mismo, me siento sexy y me resulta interesante mostrárselo a mi gente y representa exactamente lo que quiero representar para quienes me siguen”, dijo Cazzu a Playboy México.

Sesión de fotos para Playboy México

📹 | Cazzu durante la sesión de fotos para Playboy México. pic.twitter.com/vZNkC8iuVV — Cazzu Sources (@cazzusources) July 5, 2023

“El odio en redes tiene un origen muy desconocido para mí y lo considero un despropósito. A veces me daña, porque la gente puede ser muy hiriente, pero me genera mucha duda el por qué una persona se siente tan movilizada negativamente por mi existencia, tanto que necesita expresarlo públicamente”, agregó, ante las posibles malas reacciones de algunos usuarios en redes sociales.