¿Recuerdas las Gilmore Girls? Así lucen sus protagonistas en la actualidad

'Gilmore Girls: A Year in the Life' se estrenó en el 2016 en Netflix (Captura)

Durante siete temporadas, el mundo entero se rió, gritó y lloró junto con el elenco de “Gilmore Girls”. Y aunque la serie terminó hace ya muchos años, los fans siguen viviendo las aventuras de este curioso grupo de residentes de Stars Hollow, el cual se ganó el corazón de todos.

Durante los últimos 15 años, el elenco de Gilmore Girls ha estado ocupado persiguiendo diversos proyectos en el mundo del entretenimiento y como verás, han conseguido bastante exitosa, ya sea manteniendo carreras en la pantalla chica o dando saltos al cine, donde también han sido aclamados.

El increíble presente de los protagonistas de “Gilmore Girls”

Alexis Bledel, quien interpretó a Rory en la serie, ha participado en películas como “The Sisterhood of the Traveling Pants” y ha logrado reconocimiento por su papel como Emily Malek en “The Handmaid’s Tale” y, a pesar de los años sigue teniendo una cara de niña buena y una belleza que parece no irse nunca.

Lauren Graham, conocida por su papel como la ingeniosa Lorelai, sigue brillando a sus 56 años de edad, pues ha tenido una carrera igualmente exitosa. Ha aparecido en películas como “Evan Almighty” y ha tenido papeles recurrentes en series como “Parenthood” y “Curb Your Enthusiasm”, demostrando que es de esas actrices que tan solo mejoran con el tiempo.

Por otro lado, Melissa McCarthy, quien dio vida a Sookie St. James, ha tenido una trayectoria muy destacada desde el final de “Gilmore Girls”, convirtiéndose en una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, participando en películas como “Bridesmaids”, “Ghostbusters” y “The Hangover: Part III”. También ha tenido papeles recurrentes en varias series y recientemente interpretó a Úrsula en la adaptación de La Sirenita.

Gilmore Girls era todo un derroche de talento actoral

¿recuerdas al primer novio de Rory? Jared Padalecki, quien interpretó a este personaje, ha protagonizado la exitosa serie “Supernatural” durante 15 temporadas, y recientemente ha asumido el papel principal en el remake de “Walker Texas Ranger”

Por su parte, Keiko Agena, quien interpretó a la mejor amiga de Rory, Lane, ha tenido numerosas participaciones en populares programas de televisión. Ha sido estrella invitada en series como “Castle”, “House”, “Scandal” y “Shameless”. Además, tuvo papeles recurrentes en “13 Reasons Why” y “Prodigal Son”. Recientemente, actuó en seis episodios del exitoso spin-off de “Breaking Bad”, “Better Call Saul”, completando una increíble carrera.