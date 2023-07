¿Galilea Montijo conduce “La casa de los famosos México” ebria? Así reaccionaron las redes sociales

La presentadora del reality show “La casa de los famosos México”, Galilea Montijo, aclaró hoy, lunes, qué le pasó en medio de la cuarta gala de eliminación del programa.

“Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, qué creen... me están poniendo una prótesis de huesos en mi boca. Tengo prótesis capital. A mitad de programa como que se despegó”, dijo la animadora en medio de una aparición en un programa matutino de su país.

Sobre los comentarios y videos que inundaron las redes sociales, los cuales aseguran que estaba bajo los efectos del alcohol mientras animaba el programa, Galilea contestó que: “Usted sabe que me gusta mucho el agüita de jamaica, pero en el trabajo no... ustedes saben que una responsabilidad como esa no podría [tomar]”.

Los cibernautas inundaron el Internet con opiniones sobre las caras que hacía Galilea y cómo la miraba su compañero conductor; Diego de Erice.

Galilea aclara qué le pasó en medio de la cuarta gala de eliminación de LCDLF MX:

Galilea Montijo aclara que el día de ayer no estaba tomada durante la gala de #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/U87Kvti9wx — La Vendida (@lacomadritaof_) July 3, 2023

El programa solo se transmite en México ya que es una franquicia separada de LCDLF Estados Unidos, cuya tercera temporada fue ganada por la boricua Madison Anderson, el pasado 24 de abril.

El ganador o ganadora del programa se llevará a su casa cuatro millones de pesos mexicanos (poco más de 200 mil dólares).

Las tres temporadas emitidas en Estados Unidos fueron ganadas por la actriz venezolana Alicia Machado, la actriz mexicana Ivonne Montero y la modelo puertorriqueña Madison Anderson Berríos. Todas se llevaron 200 mil dólares como premio.

La actriz y cantante cubana Raquel Bigorra se convirtió la noche del domingo, en la cuarta eliminada de la primera temporada de “La casa de los famosos México” luego de una votación que acumuló más de seis millones de votos.

Bigorra es la cuarta mujer en ser expulsada por los televidentes. Anteriormente, fueron eliminadas; la venezolana Marie Claire Harper, la actriz mexicana Sofía Rivera Torres y la influencer Ferka.

Esta estaba nominada junto al actor Sergio Mayer y el conductor Paul Stanley.