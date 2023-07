Norwill Fragoso y su esposo se han gozao’ la luna de miel

Luego de celebrar la boda en Puerto Rico, la actriz Norwill Fragoso y su esposo se fueron a disfrutar de una luna de miel en Italia.

La actriz ha publicado múltiples fotos en sus redes sociales donde queda demostrado que se han gozado la luna de miel.

Este domingo, Fragoso compartió que lograron ver El David en Florencia, un sueño que tenían.

“¡Lo logramos! Vimos EL DAVID”, expresó la actriz en sus redes sociales.

Previo a llegar a Florencia, la pareja estuvo en El Vaticano, donde cumplieron otro sueño: recibir la bendición del Papa Francisco.

“Siempre soñé con este momento, pero jamás imaginé se hiciera realidad. Hoy en el día de la celebración de San Pedro, en la plaza que lleva su nombre, frente a la Basílica, hemos recibido la bendición del Papa Francisco 🙏🏼 Paquito como cariñosamente muchos le decimos, es ese Papa que ha venido a revolucionar no tan solo a nuestra Iglesia sino al Mundo. Dios lo bendiga. ¡Que buen momento para estar vivos! 🤍 Y que bendición vivirlo junto a mi amado esposo”, dijo la actriz.

La luna de miel de la pareja comenzó en Roma, donde visitaron lugares turísticos.

La historia de amor

Tras muchos años de amistad, surgió el amor. Así comenzó la historia de amor entre la actriz Norwill Fragoso y el profesor José Rivas.

“Nosotros llevamos una amistad de mucho tiempo. No fue planificado, surgió […] Llegó un momento en que nos dimos cuenta que nos estábamos buscando mucho, y nos sorprendió la vida. Nos dejamos sorprender”, explicó Rivas en entrevista con Hoy Día Puerto Rico (Telemundo).

“La amistad trascendió, se transformó […] Ese proceso de conocernos, ya había pasado. Éramos amigos, somos amigos”, añadió Fragoso.

En la relación de Rivas y Fragoso reina la complicidad. “Igual hay mucha admiración, de parte y parte. Yo soy su cheerleader”, indicó Fragoso.

“Y viceversa”, dijo Rivas entre risas.

Un reto que enfrenta la pareja, es la diferencia de horarios en el trabajo. Sin embargo, han aprendido a enfrentarlo.

“Por eso, cada vez que hay una oportunidad (de acompañarla al teatro) no me pesa para nada. Muchas veces no coincidimos”, indicó Rivas.

Según compartió la actriz, el día del compromiso, Rivas la invitó a un brunch. Algo usual para la pareja.

Estando allí, José le envío un video por la aplicación WhatsApp recordando todos los momentos que han vivido juntos. Al culminar el video, le preguntó si quería casarse con él.

“Yo empecé a llorar […] José dice que me puse jincha como un papel”, añadió la actriz.