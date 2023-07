Bárbara Bermudo habla sobre su proceso de recuperación tras quitarse los implantes de seno

La presentadora de televisión y periodista puertorriqueña, Bárbara Bermudo, compartió este domingo a través de sus redes sociales un video en el que habló sobre su proceso de recuperación tras someterse a una operación para quitarse los implantes de seno.

Bermudo comentó que se encuentra disfrutando del verano junto a su familia y confesó que se siente “más feliz que siempre” después de su retiro de implantes mamarios. Igualmente, confirmó que poco a poco ha ido recobrando su salud.

“No soy de las que me gusta mostrar más de la cuenta en las redes, pero esto es para las mujeres que me han preguntado sobre los resultados después de remover mis implantes de seno. La realidad es que nunca fue mi prioridad, sino mi salud. Todos los días le doy gracias a Dios por mi salud y bienestar”, comentó la también empresaria.

En el video, que ya alcanza más de 20,000 “likes” y 1,100 comentarios, se ve a Bermudo utilizando un traje de baño, al que describió como “un poco conservador”, por primera vez luego de su explantación.

“¿Qué si ha sido fácil? No, en lo absoluto, pero Dios en estos procesos nos muestra el llamado. Los resultados son gracias a muchos factores que pronto les compartiré”, agregó la ex presentadora del programa “Primer Impacto”.

Igualmente, la guaynabeña aprovechó el espacio para agradecer a su esposo, Mario Andrés Moreno, por su apoyo y amor incondicional en los momentos difíciles que ha tenido que enfrentar.

“(Mi esposo) dice que me veo más bella. Sin su apoyo, comprensión y amor este proceso no hubiese sido posible. Si necesitan hablar con alguien, hay una comunidad de personas y expertos en un son maravillosos en este tema”, sostuvo.

Actualmente, la comunicadora se encuentra de vacaciones con su pareja y tres hijas en Harbour Island Pink Sand, en las Bahamas.

Desde hace varios meses, Bárbara ha utilizado los medios sociales para concienciar a sus seguidores sobre el síndrome de Asia, un conjunto de síntomas provocados por una reacción autoinmune o inflamatoria debido a la introducción de un agente extraño en el cuerpo.

“Abro mi corazón con la intención de que este testimonio ayude a otras mujeres que puedan estar transitando por un momento como el que me tocó vivir a mi. En este vídeo resumo un poco mi experiencia de los últimos cinco años, mis síntomas y como entender el síndrome de Asía. Hoy abrazo a todas las mujeres que me han escrito de que mi mensaje fue enviado por Dios a sus vidas, abrazo a todas las que recibieron confirmación a través de mi vídeo, y abrazo grandemente a las que quizás están comenzando a vivir este calvario. No estás sola, un ejercito está listo para ayudarte a colocarte las armaduras”, dijo en aquel momento.

¿Cómo saber si el implante mamario te está haciendo daño?

La enfermedad de implantes mamarios es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de las células contra el cuerpo extraño. Esto puede desencadenar un estado de auto inmunidad, que es cuando las propias defensas dejan de reconocer el cuerpo y lo atacan.

La enfermedad fue aceptada en el 2019 por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Una prueba de diagnóstico por imágenes, como una resonancia magnética o una ecografía, puede mostrar si el implante se ha roto. Si tienes una ruptura silenciosa (que no produzca signos ni síntomas), tu cirujano plástico te explicará las posibles opciones de tratamiento.