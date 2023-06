Victor Santiago será el presentador del Miss Universo España 2023

Por primera vez en la historia del certamen Miss Universo España, un talentoso puertorriqueño fungirá como presentador. Se trata del reconocido cantautor, actor y presentador Victor Santiago, quien compartirá el escenario con Sarah Loinaz, Miss Universo España 2021.

La edición 2023 se llevará a cabo el sábado, 1 de julio de 2023 en el Hotel Los Olivos Beach Resort, Costa Adeje, Tenerife Sur, Islas Canarias, España.

“Me siento feliz y honrado con la oportunidad que me brindan de conducir junto con Sarah Loinaz este prestigioso certamen. Representar a mi isla mientras colaboro con un país hermano en un evento tan importante, es un privilegio. Me siento muy agradecido con la organización que me hayan confiado esta encomienda”, expresó Santiago.

La Organización Miss Universo España, dirigida por Cress Del Olmo, destacado empresario en el mundo de los certámenes en España, y Miguel Delíz, reconocido experto en el ámbito de los certámenes tanto en Puerto Rico como internacionalmente quedó impresionado con la destacada labor de Victor Santiago como presentador de la edición 2022 de Nuestra Belleza Puerto Rico, fundada por Miguel Delíz. Fue así como surgió la oportunidad de colaborar en esta edición tan especial del Miss Universo España 2023. El evento será transmitido a las 10:00pm hora canaria y a las 5:00pm hora de Puerto Rico por el canal oficial de la organización en YouTube: @missuniversespain9974.

“Lo interesante de estas plataformas es que son espacios abiertos a la diversidad en todos los sentidos. Eso también se ve reflejado en el intercambio cultural que se da en la participación de las candidatas y los talentos que forman parte. Para nosotros es un gusto contar con Victor Santiago, un puertorriqueño tan talentoso y querido”, expresó Delíz con entusiasmo.

Esta edición del Miss Universo España cuenta con 17 aspirantes a la corona y promete ser una noche llena de belleza, garbo y talento, con Victor Santiago guiando a los espectadores a través de la velada. La participación de un puertorriqueño como presentador del Miss Universo España marca un logro significativo para la trayectoria de Victor Santiago y destaca su talento a nivel internacional.

Sobre Victor Santiago:

Victor Santiago es un reconocido cantautor, actor y presentador puertorriqueño. Cuenta con una trayectoria en el mundo de las bellas artes y el entretenimiento habiendo tenido el honor de conducir programas como ASF, Estos Dos Sin Frenos, ABC Prime Time y actualmente como coanimador del prestigioso programa de Telemundo, Día A Día. Además, ha dejado su huella en el ámbito de la actuación y la música participando en reconocidas obras teatrales tanto en Puerto Rico como a nivel internacional.

Si deseas conocer más sobre su carrera y estar al tanto de sus proyectos, puedes seguir a Victor Santiago en sus redes sociales bajo el nombre de usuario: @vsantiago7.