Rocky The Kid se vacila la “reconciliación” de Molusco y Burbu

Luego de que el locutor Jorge Pabón “Molusco” y la animadora Angelique Burgos “Burbu” se reencontraras tras años se conflictos entre ambos no faltaron las reacciones y el humor sobre este acontecimiento.

Esta mañana como parte del segmento “Llena blancos buleros” del programa “El Despelote” el locutor Rocky The Kid pidió a sus oyentes que llenaran el blanco de la frase “ahora que Molusco y la Burbu se hablaron”.

Como era de esperarse los oyentes del programa radial mañanero vacilaron con la figura de “Molusco”. Mientras esto ocurría, la animadora limitó sus palabras en el segmento.

“La Burbu” revela detalles de su reencuentro con “Molusco” y asegura que no lo odia

La animadora Angelique Burgos “Burbu” aclaró que ya no tiene resentimientos en contra de su excompañero de trabajo Jorge Pabón “Molusco” luego de que ambos se reencontraran el pasado mes de abril en la parada puertorriqueña de Orlando.

A través del programa “El Despelote”, la animadora habló sobre una corta conversación que tuvo en el día de ayer con “Molusco” que ocurrió al aire en el mismo espacio radial. Sin embargo, luego se reveló que ambos se habían visto hace unos meses en el mencionado evento.

“Yo realmente no tengo odio para nadie en mi corazón, yo simplemente sé quién es quien, sé lo que espero de cada persona, sé lo que ha pasado, pero no voy a vivir la vida entera con un coraje ni con odio, yo no odio a nadie y tengo que vivir mi vida. En mi vida no hay odio para nadie por más daño que me hayan podido hacer. [...] El perdón te hace libre y que hace bien, no significa como dice Rocky que vamos a mingos ni mejores amigos, pero aquí no hay nada de resentimientos. Llegará el momento en que hablemos y fluya”, expresó Burbu.

Por su parte, Rocky The Kid fue quien reveló en el segmento que en uno de los viajes de los locutores a la ciudad de Orlando como parte de sus compromisos con la emisora “El Zol” ocurrió un encuentro entre “Molusco” y “Burbu”.

El encuentro ocurrió en un hotel durante los eventos de la parada puertorriqueña en la ciudad de Orlando y ambos se saludaron coordialmente.

“Ese día yo realmente sentí y agradezco que yo no tengo nada contra Molusco, porque cuando tú te encuentras a alguien indeseable para ti te da como esta cosa en el estómago o este coraje, a mi no me dio nada,yo no sentí nada, era como una persona que yo no conocía y la saludé de manera cordial ese día entendí que no tenía ningún resentimiento en mi corazón”, añadió Burbu.

“Molusco” y “Burbu” fueron compañeros de radio por más de 10 años en el programa “El Goldo y la Pelúa” que se transmitía en el horario de las tardes en La Mega 106.9, sin embargo sus carreras se separaron cuando la animadora fue despedida del espacio en el año 2018.

Desde ese entonces, ambos se han estado tirando indirectas a través de sus respectivos espacios radiales.