Peso Pluma confiesa que no le gusta su propia voz: Qué dijo el cantante

Peso Pluma es el artista del momento, siendo la revelación del año, debido a que ha logrado superar el éxito de cantantes como Bad Bunny, y algo que ha llamado la atención es que el mexicano confesó que no le gusta su propia voz.

Aquí te contamos cuáles fueron las declaraciones del artista, y por qué dio de qué hablar.

¿Qué dijo Peso Pluma?

En una entrevista con el podcast “Disfruta el viaje”, el intérprete de “Ella Baila Sola” habló sobre todas las críticas que ha recibido por su técnica vocal.

Lo que más llamó la atención fue que el artista confesó que a él tampoco le gusta su propia voz; sin embargo, reconoce que a sus fans sí les parece atractiva.

“Mi voz nunca me ha gustado. Jamás. Pero el rollo que tenemos, es lo que me gusta, es lo que está diferente. Traemos otro estilo totalmente. Pa’ que algo pegue no necesariamente tengo que ser un gran cantante, me entiende”, dijo el cantante.

Además, recordó a varios de sus colegas, destacando al “Gallo de Oro”, que se dio a conocer gracias a lo llamativo de su forma de cantar.

“Mucha gente dice que Valentín Elizalde, porque él cantaba diferente, por eso le gustaba más a la raza... Que cantaba diferente y yo creo que por eso a la gente le gustó. Porque es algo que no ven, es algo único”, agregó.

¿En qué radica el éxito de Peso Pluma?

Es originario de Zapopan, Jalisco, tiene 23 años, y su nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija.

Su fama internacional comenzó en 2022, cuando colaboró con cantantes como Luis R. Conriquez y Natanael Cano.

El éxito llegó luego de que el artista decidió retomar el género de los Corridos Tumbados, y lo llevó a otro nivel, motivo por el que actualmente es reconocido como uno de los más importantes a nivel internacional.