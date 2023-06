El motivo por el que Kim Kardashian no se ha comprado joyas desde 2016

En la actualidad, Kim Kardashian se ha posicionado como una de las influencers más reconocidas a nivel mundial, gracias al estilo que siempre la ha caracterizado, y algo que ha llamado la atención es que la famosa reveló que lleva ya mucho tiempo sin comprar joyas.

Aquí te compartimos el motivo, y te contamos qué ocurrió con la socialité hace algunos años.

¿Por qué Kim Kardashian no se ha comprado joyas?

Fue durante un episodio de su reality show, “The Kardashians”, que ella reveló que no ha adquirido ninguna pieza de joyería desde hace siete años, luego del robo que sufrió en su hotel de París, a punta de pistola.

Kim reveló que esta situación le hizo cambiar la forma en la que veía las pertenencias materiales.

“Después de que me robaron en París, no compré más joyas... Realmente no me ha gustado usar joyas, porque cuando me las quitaron, no sabía que estaba lista para esa experiencia, de lo que eso significaba, pero lo estaba, estaba lista para renunciarlas”, dijo la socialité.

Aquella noche, un grupo de hombres enmascarados le robaron 6.7 millones de dólares, en joyas, incluido un anillo con valor de cuatro millones de dólares.

Kim tiene una joya que lleva a todos lados

Cabe resaltar que tiempo después, los diseñadores de la marca de lujo Dolce & Gabbana fueron los primeros en obsequiarle un collar de cruz, el cual se ha convertido en una de las joyas favoritas.

“Simbolizó para mí más que simplemente obtener un collar con una cruz de diamantes. Esto me devolvió una parte de mi glamour, y es por eso que es tan especial que lo recuperé en experiencia realmente significativa... Esta es la pieza de joyería más bonita que tengo, porque lo perdí todo”, expresó la influencer.

En la actualidad, casi todas las joyas que usa son préstamos de marcas, en su día a día opta por un estilo más sencillo.