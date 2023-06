Danilo Beauchamp asegura que no tuvo nada que ver con salida de Andrés Waldemar de “La Bóveda”

El nuevo animador de “La Bóveda” de TeleOnce, Danilo Beauchamp, reaccionó a la salida de Andrés Waldemar del espacio televisivo la misma semana en que este se integró.

Beauchamp dejó claro a la audiencia que no estuvo involucrado en la salida del animador quien estaba en el programa desde hace unos meses y presentó su renuncia esta semana.

“Que quede claro, lo he dicho y lo seguiré diciendo, yo no tengo nada que ver con la renuncia de Waldemar, incluso yo firmé contrato, requiriendo que los talentos se quedaran porque era para aportarle al programa no para sacar gente a mi no me gusta eso de estar sacando gente”, expresó en su programa radial “El Reguero” de La Nueva 94.

Un día después de que se integrara el animador Danilo Beauchamp y el comediante Wilson Torres con su personaje de “Maneco” Andrés Waldemar decidió salir del espacio que se transmite a través de TeleOnce.

“Ha sido una jornada hermosa donde he conectado con el público de una manera distinta. Es bien agradable ganarse el corazón de la gente. TeleOnce fue una gran escuela para mí. Agradezco de todo corazón a la gerencia por esta oportunidad de colarme todas las noches por la pantalla chica, ganándome el respeto del público televidente”, expresó en su comunicado.

“El mayor de los éxitos para todos los compañeros del canal, que son una cantera de talento increíble, desde los técnicos, la producción y los demás compañeros que componen el equipo, maquillaje, modelos, animadores, seguridad y los más importantes, el personal de mantenimiento. No me cabe la menor duda de que continuarán teniendo éxito porque son gente buena, de un corazón especial. Le pido siempre a Dios que sigan existiendo talleres como este para que nuestro talento local, no tenga que salir de su país, buscando mejores oportunidades de progreso”, añadió.

El animador pidió a la audiencia que a pesar de su salida se mantengan viendo el programa de televisión que ahora cuenta con la participación de Beauchamp como animador principal.

“Exhorto al pueblo de Puerto Rico, a que continúen viendo y apoyando la programación local. Son muchos los hogares que dependen de este taller de trabajo para asegurar que llegue a la mesa el pan nuestro de cada día. Siempre agradecido con TeleOnce en tener la visión y darme la primera oportunidad en televisión. Mis compañeros son una gran familia, a los que llevaré siempre en mi corazón. No dejen de apoyarlos. Ellos lo necesitan”, expresó.

Danilo Beauchamp y “Maneco” son los nuevos talentos de TeleOnce

Como parte de su nueva oferta ante el nuevo horario del programa “La Bóveda” de TeleOnce el canal de televisión anunció la integración del animador Danilo Beauchamp y el comediante Wilson Torres a partir de esta noche.

El programa estrenó nuevo horario de 8:30pm a 10:00pm a partir de esta semana. Ambos comediantes se unirán al elenco ya conformado por Andrea Rivera, Alexandra Pomales y Finito.