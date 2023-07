Amazon Prime Video: Estos son los estrenos para el mes de julio

Amazon Prime Video también se une a la lista de plataformas que estrenan contenido exclusivo para sus usuarios en cada mes.

Para este mes de julio, la filial de Amazon traerá segundas temporadas de series que tuvieron gran éxito como The Summer I Turned Pretty y Good Omens, sumado a películas clásicas como 80 for Brady y Knock at the Cabin, la trilogía de Men in Black, Saving Private Ryan, Hacksaw Ridge, The Shawshank Redemption, Gladiator y Scarface.

A continuación conoce los estrenos de julio en Amazon Prime Video.

[Te recomendamos leer: Denis Villeneuve: Conoce 4 películas del aclamado director que Netflix te recomienda ver este fin de semana]

Estrenos de Amazon Prime Video en julio

Disponible el 1 de julio:

MasterChef México Junior S1-2 (2016)

Petticoat Junction S1-5 (1964)

1900 (1977)

Un puente demasiado lejos (1977)

Ha nacido una estrella (2018)

Actos de violencia (2018)

Batalla Los Ángeles (2011)

Acorazado (2012)

Big Top Pee-Wee (1988)

El falso viaje de Bill y Ted (1991)

El hombre pájaro de Alcatraz (1962)

Lluvia negra (1989)

Domingo negro (1977)

Caso 39 (2010)

Chaplin (1993)

La telaraña de Charlotte (1973)

Clase (1983)

División continental (1981)

Cool Hand Luke (1967)

Grito macho (2021)

El padre de la novia (1991)

Banderas de nuestros padres (2006)

Fuerza 10 de Navarone (1978)

Liberen a Willy (1993)

Escritores de libertad (2007)

Ranas (1972)

Luz de gas (1944)

Fantasmas de novias pasadas (2009)

Gladiador (2000)

Hacksaw Ridge (2016)

Harley Davidson y el hombre Marlboro (1991)

Hondo (1953)

La hora de la pistola (1967)

Cómo entrenar a tu dragón (2010)

Imagina eso (2009)

Invasores de Marte (1986)

Irma La Douce (1963)

Es una especie de historia divertida (2010)

La letra de Jason (1994)

Jesse Stone: Muerte en el paraíso (2006)

Jesse Stone: Pasaje nocturno (2006)

Jesse Stone: Cambio de mar (2007)

Jesse Stone: Piedra fría (2007)

Kick-Ass (2010)

El último hombre en pie (1996)

Legalmente rubia (2001)

Legally Blonde 2: Red, White & Blonde (2003)

Una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket (2004)

Little Nicky (2000) El hombre en la luna (1991)

El hombre del maratón (1976)

Hombres de negro (1997)

Hombres de negro II (2002)

Hombres de negro III (2012)

Caza del ratón (1997)

No es país para viejos (2007)

No sin mi hija (1991)

Una vez mordido (1985)

Caminos de gloria (1957)

El gato con botas (2011)

Alboroto (2018)

Rebelde sin causa (1955)

Rocky Balboa (2006)

Rollerball (2002)

Fiebre del sábado por la noche (1977)

Salvando al soldado Ryan (1998)

Scarface (1983)

Serpico (1973)

Fiesta de pijamas (2004)

Supernova (2021)

Apoya a las niñas (2018)

La virgen de 40 años (2005)

El horror de Amityville (1979)

El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford (2007)

La reina de Versalles (2012)

El gran país (1958)

La piedra de la familia (2005)

El luchador (2010)

La hija del general (1999)

El gigante de hierro (1999)

Los otros chicos (2010)

El enemigo público (1931)

La casa de Rusia (1990)

La redención de Shawshank (1994)

Los hijos de Katie Elder (1965)

El tren (1965)

El show de Truman (1998)

Los dos Jakes (1990)

Los intocables (1987)

Trolls World Tour (2020)

Verdadero valor (1969)

Bajo el sol toscano (2003)

Desconocido (2011)

La chica del valle (1983)

W. (2008)

Parque de mimbre (2004)

Testigo de cargo (1958)

Tú, yo y Dupree (2006)

Tuyo, mío y nuestro (2005)

Disponible el 4 de julio:

80 Para Brady (2023)

Disponible el 7 de julio:

El horror de Dolores Roach (2023)

Los iniciados (2023)

La puerta portátil (2023)

Disponible el 14 de julio:

El verano que me volví bonita Temporada 2 (2023)

El discurso del rey (2010)

Disponible el 18 de julio:

Hasta (2022)

Disponible el 23 de julio:

Invisible (2023)

Disponible el 25 de julio:

Llama a la cabaña (2023)

Disponible el 28 de julio:

Buenos augurios S2 (2023)

Novela (2023)

Disponible el 29 de julio:

Bola dura (2001)

El cielo puede esperar (1978)

Disponible el 31 de julio: