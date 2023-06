PJ Sin Suela y Ñejo estrenan “Pa La Playa”

El rapero PJ Sin Suela se une nuevamente a Ñejo, para darle la bienvenida a lo que anticipan ser un verano sumamente caluroso con una nueva colaboración titulada “Pa La Playa”.

El video fue filmado en Playa Santa y producido por Elektrik on the Beat, y cabe mencionar, que ninguna de las personas que aparecen disfrutando en la playa son actores, sino personas que casualmente se encontraban ese día en la playa y accedieron a ser parte del video musical.

Ambos raperos, Ponceños, han trabajado juntos anteriormente en lo que fue el segundo álbum de PJ Sin Suela, Chinchorreo, en el tema “Navidad en PR” (diciembre 2022), además del popular tema junto a Bad Bunny “Cual es tu Plan” (2018).

Recientemente, PJ Sin Suela fue reconocido durante la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano por su trabajo humanitario. PJ es parte de la organización sin fines de lucro Direct Relief, visitando diferentes municipios alrededor de Puerto Rico, llevando atención médica a las comunidades de mayor necesidad.

“Nunca pensé que iba a recibir un premio por hacer lo que siento que nací para hacer, pero super agradecido por el honor y la oportunidad. Gracias a mis ídolos -a papi y a mami - por la inspiración, el ejemplo y la dirección. Siempre que hablo de lo que está pasando en Puerto Rico, de asuntos ambientales, políticos, de salud o sociales que nos afectan a todos, principalmente a los que no tienen voz, mis papás se emocionan y me dicen “para eso es el arte”. Y me he dado cuenta que de nada sirve que haga música y tenga redes sociales si no soy útil para la gente que necesita más de mi. Les prometo que dedicarle tiempo de mi vida, incluyendo mi música, a ayudar a personas enfermas, a personas que lo perdieron todo por huracanes o terremotos o tan solo ser empático y usar mi voz cuando hay situaciones injustas que nos afectan a todos me ha hecho más feliz y me define cómo persona. Así que gracias a @premiostumusicaurbano este premio me motiva para seguir siendo de servicio. Seguiré buscando cómo hacer a mis papás, a mis fanáticos y a Puerto Rico orgulloso de quien soy y quién seguiré siendo. ¡Gracias y si mami lo dice es CIERTO!– Pj Sin Suela

A principios de este mes de junio, PJ Sin Suela lanzó un disco en vivo donde reúne todas sus canciones e incluye colaboraciones con Pedro Capó, Residente, Rawayana, Rainao entre otros.

PJ estará estrenando una serie de sencillos en la próximas semanas además de anunciar una gira por Estados Unidos y otros países.