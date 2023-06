María Becerra late fuerte en el género urbano

Miami, Florida— La cantautora argentina María de los Ángeles Becerra mejor conocida como María Becerra, continúa solidificando su carrera musical en el mercado internacional.

Sobre su proceso creativo y cómo se prepara a la hora de soltar la pluma para componer sus canciones, compartió que la clave es “no forzar nada”.

“El proceso creativo para mí siempre es muy especial y le doy mucha prioridad. Lo primordial es no forzar nada porque todo nace de la creatividad y el sentimiento. Si la creatividad y el sentimiento no están para ese día, ya está, entonces pasó a otro camino. Siempre hago lo que me nace, lo que tengo ganas de hacer y lo que necesito expresar. Si algún día me pasa algo malo y necesito contarlo, lo traspaso en una canción, y si estoy muy feliz, también se me nota y lo traspaso. Todo siempre fluye como tiene que fluir”, detalló a Metro Puerto Rico en entrevista exclusiva.

Para Becerra las noches funcionan mejor para una mayor creatividad.

“Siento que las noches son las horas de mayor creatividad. En lo posible, nunca estoy más de seis horas en el estudio porque me quema la cabeza… Llevo mi libretita, escribo mucho a mano, o en la tablet… Me gusta meterme mucho en la producción y la creación de las melodías”, contó sobre el proceso antes de la conceptualización de los temas.

La joven cantante se toma muy en serio su profesión por lo que no es de extrañar que siga avanzando a pasos agigantados.

Para muestra el video de “Corazón Vacío” —con imágenes cinematográficas— producido por el ecuatoriano Xavier Rosero Moreira alias Xross y dirigido por Julián Levy, rápidamente se ubicó en lo más alto de las tendencias de YouTube.

“Me dejaste el corazón vacío, a ella le das calor y yo muero de frío”, reza el estribillo de la contagiosa melodía nostálgica.

Para la chica, un corazón vacío pudiera ser “un estado constante” que viven las personas cuando atraviesan el desamor.

“¿Voy a estar bien después de esto? ¿Voy a volver a ser la misma persona? ¿Algún día voy a estar bien? Esas preguntas son las que nos hacemos cuando sentís el corazón vacío”, reflexionó.

El videoclip cuenta la historia de una mujer -interpretada por María- que cría sola a su hija y se conecta con ella mediante la música y el baile.

Según describió, los visuales son “la pieza clave” de esta producción musical.

“El video es la pieza clave porque quería que la canción musicalizara la historia que muestra una realidad que viven muchas personas. Es una canción muy hermosa pero a la misma vez triste”, profundizó al adelantar que afina un nuevo disco que podría ver la luz durante el 2024, con “muchas colaboraciones”.

Por otro lado, la famosa exyoutuber también coquetea con la gran pantalla. Estudió teatro y admitió que no descarta entrar de lleno a la industria fílmica de surgir una buena oportunidad porque “me encanta la actuación”.

Incluso cuenta con un tema (“Te Cura”) que forma parte de la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos X (Fast & Furious), la décima entrega de la franquicia de acción protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez.

Empero, mientras tanto aseguró que continuará produciendo material para sus fans.

“Hemos logrado una bonita conexión porque ellos se sienten parte de mi familia o del círculo social, porque soy una persona como ellos. No me gusta mostrarme como una persona inalcanzable. No soy perfecta. Me gusta mostrarme como soy, una persona como ellos, con una carrera y con grandes bendiciones que me ha dado el trabajo. Ellos me conocen desde que soy chica y saben lo que me costó llegar hasta acá, que he trabajado muy duro y que nadie me regaló nada. Conocen a mi familia, saben de dónde vengo y se sienten identificados conmigo”, manifestó en referencia a sus millones de seguidores.

La intérprete de “Dime cómo hago” ha colaborado con artistas como Tini Stoessel “High” y “Miénteme”; Cazzu “Animal”; Khea “Te necesito”; Tiago PZK “Cazame”; Becky G “Wow wow”; J Balvin ¿Qué más pues?; y Prince Royce “Te espero”, por mencionar algunos.

En su carácter personal, compartió que el haber divulgado que sufrió de acoso durante su adolescencia ha ayudado a concientizar y visibilizar la problemática sobre todo para otros jóvenes que estén pasando por ello se animen a contar sus historias y a buscar ayuda profesional para sanar.

Para finalizar la cantante confirmó que próximamente traerá su espectáculo para Puerto Rico.

Ve el videoclip de “Corazón Vacío” aquí: