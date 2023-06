¡Dijo que sí! Carlos Adyan se compromete en París

El presentador boricua del programa “En casa con Telemundo”, Carlos Adyan, se comprometió con el escritor y creador de la exitosa serie del servicio streaming Netflix, “Control Z”, Carlos Quintanilla, frente a la Torre Eiffel.

“[Carlos] estaba sudando y me decía: ‘Ponte más elegante’ y yo: ‘No, no, así [me voy] porque tengo mucho calor. Él traía un traje entonces se quitó el traje para estar iguales”, recuerda el puertorriqueño de 28 años de esa noche de a principios de junio cuando tomó nota del extraño comportamiento de su pareja. “Cuando estábamos sentados Carlos no toma, pero ese día estaba tan nervioso que empezó a tomar”, recordó Adyan en exclusiva para People en Español.

“Cuando estábamos pasando por segunda vez por la Torre Eiffel, le pregunto [a Carlos]: ‘¿Esto es lo que está pasando?’ y él me dice: ‘Sí, es lo que estás pensando’, y se arrodilló y ahí pasó todo. Empecé a llorar, ¡imagínate!”, añadió.

La revista People en Español dio a conocer la noticia como parte del Mes del Orgullo.

Quintanilla actualmente es el vicepresidente de contenido original de Sony Pictures Television para Latinoamérica. Este también fue empleado de Telemundo Streaming Studios.

La pareja viajó el pasado mes de marzo a Turquía, donde disfrutaron de sus espectaculares paisajes y gastronomía que evidenciaron en varias publicaciones de sus redes sociales.

En un post de Quintanilla en Instagram, Adyan le comentó: “No te hagas, lo mágico fui yo. Te amo”.

Mientras, en otra publicación Quintanilla escribió: “Los Carlos somos un gran equipo. Siempre muchas risas que de eso se trata la vida”.