Ferdinand Pérez terminará tratamiento y sus médicos confían que ya está libre de cáncer

El presentador y analista político, Ferdinand Pérez, llegó de sorpresa a una transmisión en vivo que se realizó de su programa “Pelota Dura” de NotiUno 630 donde compartió cómo le ha ido en su proceso contra el cáncer.

Pérez indicó que durante el día de mañana estará recibiendo su última radioterapia y que el pasado viernes fue su última quimioterapia para culminar todo tratamiento.

“Me siento bien. Mañana termino todo, mañana cojo mi última radioterapia, el lunes terminé mi última quimioterapia, estamos simultáneamente y me siento bien, obviamente los efectos secundarios son bien fuertes en esta última semana es bien crítica sobretodo en la garganta, es poco lo que puedo hablar, puedo hablar unos minutitos y me quedo ronco rápido o se me afecta el área”, expresó Pérez.

Del mismo modo, explicó cómo es el proceso de su tratamiento y que lo más fuerte han sido los efectos secundarios.

“Este es un rayo láser que te penetra por el cuello hacia adentro de la garganta para matar la célula cancerosa que tengo ahí, el doctor lo describe como si yo me cogiera una súper insolación en la playa, esa misma insolasión que la notas por fuera en la piel, la tengo por dentro. Tragar es casi imposible, tengo que estar con agua todo el tiempo, comer es casi misión imposible. Estoy comiendo mucho arroz blanco porque es lo único que puedo bajar”, expresó.

Pérez también indicó que compartió el video sobre su tratamiento ya que piensa que hay mucha desinformación y aseguró que la tecnología ha adelantado tanto que la enfermedad se puede tratar.

Además, agradeció al personal médico de Puerto Rico “de primer orden” que lo ha tratado durante este tiempo.

“Mañana termino todo el tratamiento y los médicos me dicen, estamos convencidos de que ya tú no tienes cáncer porque en los primeros estudios oficiales no aparecía pero ahora tengo que esperar como dos meses para que toda esta radiación baje y poder hacerme otro examen que determinará si ya estoy free de cáncer”, explicó.